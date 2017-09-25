29 сентября жители Камчатского края смогут вновь получить бесплатные консультации юристов

25.09.2017 22:53:54 (GMT+12)

Камчатское региональное отделение Ассоциации юристов России 29 сентября в очередной раз проведет на Камчатке Всероссийский единый день оказания бесплатной юридической помощи населению.



Под эгидой Общероссийской общественной организации "Асоциация юристов России" во всех регионах страны в этот день запланировано участие в качестве консультантов-юристов представителей органов судебной, исполнительной и законодательной власти, прокуратуры, государственных органов, адвокатуры, нотариата, юридического бизнеса, профессорско-преподавательского состава ВУЗов, молодежного движения Ассоциации.



Как сообщил председатель Исполнительного комитета Камчатского регионального отделения Ассоциации юристов России Георгий Ильин, в Камчатском крае ежеквартально в этом мероприятии принимают участие адвокаты, которые будут консультировать граждан в общественной приемной Д.А. Медведева, расположенной по ул. Ленинградской, 89. Там же люди смогут получить консультации членов регионального отделения Ассоциации юристов России и представителей Государственного юридического бюро. Прием будет осуществляться в течение рабочего дня.



Кроме того, в мероприятии принимают участие представители Камчатского краевого суда, Арбитражного суда Камчатского края и прокуратуры Камчатского края.



Во Всероссийском едином дне оказания бесплатной юридической помощи также примут участие юристы Министерства социального развития и труда, Министерства экономического развития и торговли, Агентства по внутренней политике и Палаты уполномоченных в Камчатском крае.



Юридические консультации можно будет получить в государственных органах, работающих в Камчатском крае: в Управлении Министерства юстиции РФ, Управлении Федеральной службы судебных приставов, Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии, Управлении Федеральной антимонопольной службы.



Правовая помощь будет оказываться в Государственной инспекции труда, правовом отделе УМВД и Избирательной комиссии Камчатского края.



Также присоединились к Всероссийскому единому дню в качестве консультантов-юристов представители Управлений Администрации Петропавловск-Камчатского городского округа.



В мероприятии традиционно примут участие Центры бесплатной юридической помощи (юридические клиники) при филиалах Всероссийской академии внешней торговли и Российского университета кооперации.



В этот день бесплатную юридическую помощь можно будет получить и в районных центрах, где консультировать будут юристы районных администраций. Городские и районные прокуроры также будут давать консультации и оказывать правовую помощь.



Своё участие в мероприятии подтвердили камчатские нотариусы.



Количество участников Всероссийского единого дня оказания бесплатной юридической помощи продолжает увеличиваться. Полный список организаций и юристов, изъявивших желание безвозмездно оказать правовую помощь гражданам, время и место приема, будут опубликованы 26 сентября 2017 года на официальном сайте Камчатского регионального отделения Ассоциации юристов России http://alrf.ru/region41/ .



Об этом корреспонденту «ПК» сообщили в пресс-службе Камчатского регионального отделения Ассоциации юристов России.