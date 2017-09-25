Камчатцы смогут получить бесплатные юридические консультации в приемной лидера Партии

25.09.2017 22:53:54 (GMT+12)

Такие мероприятия краевое отделение Ассоциации юристов России при содействии общественной приемной «Единой России» проводит каждый квартал года.



Камчатское региональное отделение Ассоциации юристов России 29 сентября проводит на Камчатке Всероссийский единый день оказания бесплатной юридической помощи населению. Прием для граждан по оказанию юридической помощи традиционно состоится на базе региональной общественной приемной Председателя Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Дмитрия Медведева.



Квалифицированную бесплатную юридическую помощь по различным вопросам гражданам будут оказывать адвокаты, члены регионального отделения Ассоциации юристов России и представители Государственного юридического бюро.

Желающих ждут в пятницу, 29 сентября, с 9 до 18 часов без перерыва на обед, в приемной Партии по адресу: ул. Ленинградская, 89 (1 этаж).



Записаться на прием можно по телефонам: (8-4152)-41-10-60 и (8-4152)-41-01-15.



Об этом корреспонденту «ПК» сообщили в пресс-службе Регионального исполнительного комитета регионального отделения Всероссийской политической партии «Единая Россия».