Круг общения: обсуждаем соцсети

25.09.2017 19:36:15 (GMT+12)

Здравствуйте, друзья! Сегодня в «Кругу общения» обсуждаем соцсети. Ещё вчера я думала, что увлечение ими можно считать повальным, и нет на свете ни одного человека, не поглощённого паутиной социальных сетей, а сегодня один из моих собеседников убедил меня в обратном. Оказывается, такие люди есть. Примерно каждый пятый не имеет своей публичной странички, не ведёт блога, не выкладывает фото и видео, не хвастается едой, не постит камчатские закаты и рассветы, не возмущается по поводу чужих статусов и комментариев. И это, по моему мнению, счастливые люди. Таких среди активного, учащегося, работающего населения с каждым годом остаётся всё меньше и меньше. Я не самый активный пользователей соцсетей, но имею свои персональные странички в «В контакте», в «Фэйсбуке» и «Инстаграме». Я там не для того, чтобы объять мир или потешить самолюбие, собрав сотню лайков. Я там, чтобы быть вровень со своими детьми. Хочу им соответствовать. А чем руководствуются мои герои, узнаем из первых уст.



Людмила ГЕНЕРАЛОВА, учитель



Я постоянно пользуюсь такими сетями и мессенджерами, как «Вотцап», «Инстаграм», «Фэйсбук», немного реже – «В контакте» и считаю, что с их появлением жизнь изменилась к лучшему. Я стала получать больше разнообразной информации. У меня появилась возможность больше общаться с друзьями, знакомыми, коллегами. Соцсети стали подспорьем в работе: в специально созданных группах можно обсуждать какие-то вопросы, принимать коллективные решения. Это очень удобно и существенно экономит время. Учителя в соцсетях должны придерживаться определённых ограничений. Я, человек взрослый и опытный, свои фото в бикини выкладывать не буду. Но у молодых педагогов порой случаются казусы... Ведь дети интересуются личной жизнью своих учителей, особенно тех, которые вызывают у них симпатию. Они хотят знать больше о том, что это за человек, как он живёт, о чём думает. Поэтому, прежде чем обнародовать те, или иные фотографии, приходится десять раз подумать, стоит ли это делать, и какие будут последствия. Соцсети по-разному могут влиять на детей. Чем младше ребёнок, тем менее осознанно его отношение к ним. Мы знаем много примеров, когда участие в различных тематических группах, приносило детям огромный вред. А для ребят старшего возраста, я считаю, большой беды нет. Хорошо воспитанный ребёнок не станет постить компрометирующие его материалы: откровенные фото, видео и т.д. Если всё пущено на самотёк, и родители вообще не заглядывают на странички ребёнка, то могут быть серьёзные проблемы. Вообще, я думаю, что было бы разумным вести возрастные ограничения и детям до 14 лет запретить использование соцсетей вовсе, а с 14 до 18 лет виртуальное общение должно находиться на контроле у родителей.



Лариса ПАСЕЧНИК, банковский работник



Я пользуюсь сервисами быстрого обмена сообщениями — «Вотцапом, «Вайбером», общаюсь с друзьями, родственниками, отправляю им фото и видео, участвую в жизни групп по кулинарии и хобби, пользуюсь торговыми приложениями и даже совершенствую свой профессиональный уровень. А соцсети, типа «Фэйсбук», «Вконтакте», мне не интересны. Это увлечение для молодёжи. На мой взгляд, приятнее встречаться, разговаривать с людьми лично, видеть их глаза, их настоящую реакцию. Да и молодым людям не стоит заменять живое общение виртуальным. Им надо больше читать книг, посещать различные мероприятия. Сейчас для них проводится так много встреч, лекций, выставок, посещение которых принесёт больше и пользы, и удовольствия. Зачем люди в моём возрасте обращаются к Интернету? Нас уже беспокоит здоровье, и мы ищем советы врачей. Нам интересны рецепты, схемы для вязания и вышивки, кто чем увлекается, лайфхаки... Кстати, рекомендации врачей из Интернета не всегда бывают правильными. Однажды, начитавшись, решила перепроверить информацию у участкового врача и услышала столько критики...



Георгий ЕМЕЛИН, студент, активист Общероссийского народного фронта



Пользоваться социальными сетями я начал еще в школе, но большого интереса, к Интернет-общению, как и большой необходимости, у меня на тот момент не было. Сейчас социальные сети - это неотъемлемая часть моей работы. Через них я получаю информацию о последних событиях в городе, крае и стране, отслеживаю проблематику региона, нахожу позитивные примеры. В соцсетях можно вести обсуждение различных вопросов, обмениваться мнениями, общаться с коллегами из других регионов. С помощью соцсетей я нахожу единомышленников для участия в Молодёжке ОНФ – объединении социально активных парней и девушек, тяготеющих к общественной работе. В дальнейшем в социальных сетях мы будем рассказывать о положительных примерах нашей деятельности, надеясь, что наш образ жизни и мышления будет поддержан многими представителями молодежи Камчатки. Соцсети повышают информированность граждан и помогают решать различные проблемы от ЖКХ до благоустройства территорий. Людям с ограниченными возможностями здоровья, которые зачастую не могут выйти из своей квартиры, социальные сети позволяют общаться с внешним миром. В этом их безусловный плюс. Из минусов можно отметить - высокую степень субъективизма, поток вымысла, а иногда и откровенной лжи. Недаром социальные сети являются инструментом политических технологий. Как бы там ни было, они у меня постоянно под рукой. И, я уверен, что это направление будет развиваться и охватит ещё большее количество людей. Напомню, что президент нашей страны Владимир Путин заявил о развитии цифровой экономики, которая косвенно затрагивает Интернет, социальные сети, мобильные и сенсорные сети.



Нина ПИКАЛОВА, директор по организационному управлению и персоналу



Сказать, что я «зависаю» в соцсетях, наверное, нельзя, но пользуюсь ими я достаточно активно. Меня нет «Вконтакте», в «Одноклассниках», в «Фейсбуке», потому что я предпочитаю личное общение с близкими и друзьями. Делюсь яркими моментами своей жизни с окружающим миром через статус в мессенджере «Вотцап» и в мобильном приложении «Инстаграм». «Инстаграм» также использую для просмотра новостей. Удобно, что из одного источника можно узнать, что произошло в мире, и как поживают знакомые. Посвящаю этому обычно время после работы в обед (если не занята). Вотцап использую ежедневно не только для личной переписки, но и для работы. Создания групп «по интересам» даёт дополнительные возможности для общения: «коллеги», «допобразование», «школа сына». А в группе «банщицы», например, объединились те, кто любит ходить в баню, и я среди них. Большим плюсом соцсетей является высокая скорость передачи информации, а также возможность охвата сразу нескольких адресатов. Отрицательного для себя не вижу. Хотя нет, иногда лучше позвонить человеку, чем написать сообщение. Признаюсь, - иногда отписываюсь. К счастью, это бывает редко. Больший вред соцсети несут моему ребенку, так как он ещё не умеет осознанно выбирать группы, друзей, фильтровать информацию. В виртуальную дружбу не верю и не понимаю как это дружить с кем-то, кого ты не видишь и не можешь посмотреть в глаза (исключение скайп, но им пользуюсь я только на работе, проводя собеседование). Важно присутствие человека рядом. Виртуальное общение не греет и только мнимо подогревается смайлами, стикерами и фото...



Александр БЕЛИКОВ, педагог дополнительного образования поисково-технической секции, активист Общероссийского народного фронта



Я не пользуюсь социальными сетями. Что-то слышал о них, но в изучение вопроса не углублялся. Работы много, жалко тратить на это время. Для меня ничего полезного там нет. Быть в соцсетях или нет - это личное дело каждого гражданина. Сейчас каждый мало-мальски известный человек стремится завести свой аккаунт в «Твиттере» или на «Фейсбуке». Считаю это ненужным, ведь соцсети могут нанести такой вред, что потом не отмоешься. Да, они помогают росту личной узнаваемости, но могут и мешать. Особенно внимательно к этому нужно относиться представителям управленческого звена. Излишняя открытость руководителя может создать почву для того, чтобы на него оказывалось постороннее влияние и даже давление. Именно поэтому не думаю, что губернатор, например, должен иметь свою публичную страницу. Читать сотни и тысячи сообщений, которые будут туда приходить, он не сможет - на это просто не хватит сил и времени. Понадобится выделить отдельных людей, которые будут обрабатывать поступающую информацию. Крайне негативно отношусь к тому, что людей в принудительном порядке заставляют выкладывать в Интернет персональные данные. Такая ситуация в системе образования. Каждое учреждение обязали завести сайт, вести «Сетевой город», где размещается информация о педагогах и детях. Зачем это делать? Я давно говорю о том, что этого делать не надо. Мою позицию разделяют многие коллеги, но нас не слышат.



Опрос проводила Дина БУРМИНА.