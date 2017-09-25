Камчатка, 25 сентября: итоги дня

25.09.2017 18:24:31 (GMT+12)

●ИА «Камчатка-Информ» https://kamchatinfo.com/



Камчатских студентов лишили льготных проездных.



На Камчатке пройдет первый в России митинг в защиту «Матильды».



Камчатский фестиваль «Море жизни» собрал порядка 4 тыс. участников.



Уволенная со скандалом главврач Корякской больницы заявила о бедственном положении медиков Камчатки.



В Усть-Большерецке задержаны два скупщика рыбы.



На Камчатке начата реализация проекта «Бережливая поликлиника».



Браконьеры в Усть-Большерецком районе лишились почти двух центнеров лососей.



На Камчатке следователи проверяют обстоятельства странной смерти тракториста.



Собственникам приватизированного жилья пересчитают вносы на капремонт.



На Камчатке в смерти годовалого малыша обвиняют врачей поликлиники.



Завтра во втором по величине городе Камчатки начинается отопительный сезон.



●ИА «Кам 24» https://www.kam24.ru/



В Петропавловске состоится митинг в защиту фильма «Матильда».



На Камчатке подросток и его 14-летняя пассажирка разбились на мотоцикле.



На Камчатке при странных обстоятельствах умер молодой тракторист.



В Елизове отопительный сезон начнется раньше, чем в Петропавловске.



Следствие: медики на Камчатке могут быть виновны в смерти младенца.



Жители Камчатки научились попадать в Вилючинск мимо пункта пропуска.



В правительстве Камчатки состоялось заседание антитеррористической комиссии.



Камчатка приняла около трех тысяч бывших соотечественников.



По выходным в Петропавловске медицинская помощь требуется пьяным школьникам.



На Камчатке директор аптеки не признала, что сама себе выплачивала премии.



Синоптики: в этом году начало осени на Камчатке выдалось прохладным.



Камчатских школьников приглашают к участию во Всероссийском конкурсе сочинений.



●ИА «Камчатка» http://www.pressa41.ru/



За три дня выставку «Дары камчатской осени» посетило более 7,5 тысячи человек. Организаторы собираются сделать эту ярмарку традиционной.



Шахматисты Камчатки разыграли призы командного чемпионата в рапиде. Лучшей на турнире стала команда «Гамбит» из краевой столицы.



Два человека пострадали в аварии на трассе Петропавловск – Налычево. Всего на минувшей неделе зарегистрировано 153 столкновения.



155 кижучей, 7 штук кеты и одну нерку обнаружили камчатские инспекторы рыбоохраны.Общий вес незаконно добытой рыбы составил 408 килограммов.



Ещё одна пенсионерка пострадала из-за падения в автобусе на Камчатке. Водитель резко начал движение от остановки.



На рынках Петропавловска продавали опасную икру. Её изготавливали в подпольном цехе с использованием запрещённого консерванта.



Молодой мотоциклист и его 14-летняя пассажирка пострадали в аварии на Камчатке. Они госпитализированы в хирургическое отделение.



На Камчатке собственникам приватизированного жилья пересчитают взносы за капремонт. Раньше граждане, приватизирующие квартиры, были обязаны за свой счет гасить долги предыдущих владельцев помещений.



Осенний этап автомотошоу «Большие гонки» прошел на Камчатке. Спортсмены соревновались в мотокроссе и на автомобилях класса багги.



Работник камчатского предприятия лёг спать и не проснулся. Обстоятельства смерти мужчины выясняют следователи.

