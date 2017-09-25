На Камчатке разыграли призы краевого чемпионата по быстрым шахматам

25.09.2017 14:30:14 (GMT+12)

На Камчатке подведены итоги командного чемпионата края по быстрым шахматам. Соревнования прошли 23-24 сентября в ДЮСШ № 1 Петропавловска-Камчатского. Об этом сообщили в региональном министерстве спорта.



В турнире приняли участие 22 команды из Петропавловска-Камчатского, Елизова, Вилючинска и села Мильково.



В результате упорной борьбы 1 место заняла команда «Гамбит» из краевого центра. Участники команды: Алексей Спицын, Сергей Косицын, Евгений Бережевский.



Об этом корреспонденту «ПК» сообщили в пресс-службе губернатора и Правительства Камчатского края.