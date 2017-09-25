Камчатский гороскоп, 26 сентября

25.09.2017 14:05:38 (GMT+12)
Прогноз представляет Ольга НИКОЛАЕВА, работник банка:
В первой половине дня следует больше уделять внимание деталям, но мыслить системно, склоняясь к беспристрастному анализу и конструктивному общению. Желательно придерживаться стандартов, графика, лимитов.
Хорошо работать со справками, отчетами, калькуляцией, нормативными документами, служебными инструкциями, корректировать планы, схемы. Могут вызывать интерес вопросы, связанные с наукой, диетой, организацией труда, должностными обязанностями. Возможны трудные моменты в связи с незнанием иностранного языка, топографии или законодательства.
Опасное место для водителей и пешеходов — Лесной проезд.
Рейтинг дня: 4.
День благоприятен для жителей улиц Ленинская, Советская, Набережная, Озерновская Коса, Автомобилистов, районов КП — 4 км, Звездная — Горизонт-Север, 6 км — АЗС, ЖБФ — СРВ, 11 (в краевом центре), 26 — 31 км (в Елизове), поселка Усть-Камчатск и села Усть-Хайрюзово, а также гостей этих мест и работников офисов, там расположенных.
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«Полуостров Камчатка» — ежедневная деловая интернет-газета.
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