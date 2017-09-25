В Коряках сегодня

25.09.2017 14:24:13 (GMT+12)

В Коряках сегодня: начало недели выдалось солнечным и ярким. Будем надеяться, что нас обойдут все циклоны стороной и такая погода будет радовать нас всю неделю.



Всем лёгкой недели и хорошего настроения!



Фото: Максим БОДА.