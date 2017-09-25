Картонный телефон или Как подловить простака

25.09.2017 14:21:41 (GMT+12)
Накануне в полицию с заявлениями о хищении денежных средств обратились четверо граждан, в том числе 80-летняя женщина.
В минувшее воскресенье пожилой жительнице краевого центра позвонил неизвестный, представившись следователем, он сообщил, что ее внук задержан за преступление, а чтобы избежать уголовной ответственности необходимо заплатить. С помощью терминала оплаты пенсионерка перевела на указанный звонившим номер телефона более 12 тысяч рублей.
По данному факту отделом дознания УМВД России по г. Петропавловску-Камчатскому возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 159 Уголовного кодекса Российской Федерации «Мошенничество».
31-летний электрик из Петропавловска-Камчатского дал объявление в Интернете об оказании профессиональных услуг. Вскоре ему позвонил неизвестный и представившись сотрудником администрации Петропавловск-Камчатского городского округа предложил подработку. Договорившись о сделке, электрик выехал на встречу с «работодателем». По пути ему вновь позвонили и попросили пополнить счет телефонного номера, пообещав вернуть деньги. Гражданин исполнил просьбу и перечислил на счет незнакомца более шести тысяч рублей. О том, что его обманули, электрик понял лишь когда прибыл в городскую администрацию, где ему пояснили, что названный сотрудник здесь никогда не работал.
Другой житель Петропавловска-Камчатского вместо телефона получил посылку с нарезным картоном. Как признался 49-летний заявитель он много раз слышал из средств массовой информации о существовании мошеннических схем, но тем не менее рискнул сделать покупку на непроверенном сайте: привлекла сравнительно низкая стоимость сотового телефона, быстрые сроки доставки и оплата наложенным платежом при получении.
Еще одной жертвой телефонных аферистов на минувшей неделе стала 25-летняя жительница Елизова. Горожанка нашла на сайте «Авито» объявление о продаже автомобильных запчастей, созвонилась с продавцом, после чего перечислила на расчетный счет неизвестного предоплату за товар в размере 11 тысяч рублей. Когда продавец перестал выходить на связь, женщина обратилась в полицию.
По данным фактам полиция проводит проверку. Установлено, что общались с потерпевшими с телефонных номеров, зарегистрированных в Новосибирской, Волгоградской и Московской областях.
Пресс-служба УМВД России по Камчатскому краю
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