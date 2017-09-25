Икорка с химией

25.09.2017 14:18:13 (GMT+12)
Сотрудники полиции из Усть-Большерецка в ходе оперативно-розыскных мероприятий задержали двоих жителей с. Кавалерское, 41-летнего мужчину и 38-летнюю женщину.
По имеющейся информации указанные лица незаконно приобретали у односельчан рыбу ценных лососевых пород и в специально оборудованном цехе на территории частного домовладения, принадлежащего 69-летнему жителю Петропавловска-Камчатского, занимались её переработкой, а также изготовлением красной икры с использованием запрещенного консерванта.
Реализацией продукции занимался сам владелец подпольного цеха, продавая её владельцам торговых мест на универсальных рынках краевой столицы.
Полицейские изъяли из незаконного оборота около 700 килограммов икры, которая по результатам исследования, проведенного экспертно-криминалистическим центром УМВД России по Камчатскому краю, признана опасной для жизни и здоровья граждан.
Проводится проверка, материалы которой будут направлены в Следственное управление Следственного комитета России по Камчатскому краю для принятия процессуального решения.
Об этом корреспонденту "ПК" сообщили в пресс-службе
УМВД России по Камчатскому краю
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