Смерть в поликлинике

25.09.2017 14:09:12 (GMT+12)
Следственным отделом по городу Петропавловск – Камчатский следственного управления Следственного комитета России по Камчатскому краю по результатам доследственной проверки возбуждено уголовное дело по факту обнаружения тела 12 - месячного мальчика в одном из домов по улице Зеркальной в городе Петропавловске-Камчатском, по признакам преступления, предусмотренного п.п. «б», «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, предназначенных для детей в возрасте до шести лет, повлекших по неосторожности смерть).
По версии следствия, утром 16 сентября 2017 года, у 12-месячного мальчика, по месту проживания, начались судороги. Родителями ребенка вызвана бригада СМП, работниками которой, совместно с врачами-реаниматологами оказана медицинская помощь, проведены реанимационные мероприятия, несмотря на которые, наступила смерть малолетнего.
По предварительным данным, причиной смерти ребенка послужила острая сердечно-легочная недостаточность, аневризм коронарных артерий с их тромбозом, «синдром Кавасаки», по поводу которого малолетний наблюдался у работников ГБУЗ «Городская детская поликлиника №1» с апреля 2017 года.
В настоящее время следствием проверяется версия о том, что смерть малолетнего наступила в результате ненадлежащего исполнения своих профессиональных обязанностей работниками ГБУЗ «Городская детская поликлиника № 1», выразившихся в непринятии должных мер к назначению ребенку эффективного и корректного, с учетом имеющегося заболевания лечения, отсутствия контроля за его состоянием, а также оказания медицинских услуг, не отвечающих требованиям безопасности.
Расследование уголовного дела продолжается, проводятся следственные действия, направленные на полное и всестороннее исследование обстоятельств совершенного преступления.
Елена МАТАФОНОВА, старший помощник руководителя
следственного управления
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