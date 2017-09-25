Более 400 кг лососей изъято в Усть-Большерецком районе

25.09.2017 14:05:37 (GMT+12)

23 сентября при проведении рыбоохранных мероприятий на территории Усть-Большерецкого района на реке Большая инспекторской группой был обнаружен автомобиль УАЗ, в котором находилась рыба лососевых видов, в большей части кижуч – 155 штук, а также 7 штук кеты и 1 нерка. Общий вес незаконно добытой рыбы составил 408 кг.



Весь улов изъят и передан на ответственное хранение. По факту нарушения проводится административное расследование. В дальнейшем материалы будут переданы в полицию для решения о возбуждении уголовного дела.



Об этом корреспонденту «ПК» сообщили в пресс-службе Северо-Восточного ТУ Росрыболовства

