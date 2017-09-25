День бесплатной юридической помощи

25.09.2017 14:05:38 (GMT+12)

В пятницу, 29 сентября, с 9.00 до 20.00 Управление ФССП по Камчатскому краю проводит для граждан День бесплатной юридической помощи.



Всероссийский единый день оказания бесплатной юридической помощи ежегодно проходит в субъектах РФ по инициативе Ассоциации юристов России. Мероприятие направлено на повышение юридической грамотности населения, оказание содействия гражданам в правовых вопросах.



УФССП России по Камчатскому краю также примет участие во всероссийской акции. Специалисты окажут всем желающим бесплатную юридическую помощь в форме правового консультирования по вопросам, относящимся к компетенции службы судебных приставов.



Прием граждан будет проводиться в административном здании УФССП по адресу:

— г.Петропавловск-Камчатский, пр. Рыбаков, д. 25, телефон для справок и записи (4152) 26-87-39, 26-60-81,



а также на базе всех подведомственных структурных подразделений Управления:

— г.Петропавловск-Камчатский, пр. 50 лет Октября, д. 17/3, тел. (4152) 46-92-78, 26-78-18;

— г.Петропавловск-Камчатский, ул. Зеркальная, д. 49, тел. (4152) 26-78-28, 41-07-17;



— г.Елизово, ул. Сопочная, д. 6, тел. (41531) 6-44-96;



— г.Вилючинск, ул. Спортивная, д. 8, тел. (41535) 3-40-21;



— п.Усть-Большерецк, ул. Бочкарева, д. 12, кв. 7, тел. (41532) 2-12-79;



— с.Мильково, ул.Победы, д. 4, кв. 33, тел. (41533) 2-28-33;



— п.Усть-Камчатск, ул. 50 лет Октября, д. 24, тел. (41534) 2-00-57;



— п.Ключи, ул. Школьная, д. 24, т. (41534) 2-12-84;



— с.Соболево, ул. Комсомольская, д. 15, тел. (41536) 3-21-81;



— п.г.т.Палана, ул. Ленина, д. 23, кв. 19, тел. 8 (924)-688-78-98;



— с.Каменское, ул. Беккерова, д. 1, тел. (41546) 6-11-39;



— п.Оссора, ул. Лукашевского, д. 57, кв. 17, тел. (41545) 4-18-62;



— с.Тигиль, ул. Гагарина, д. 34, кв. 1, тел. (41537) 2-15-64.



При себе необходимо иметь паспорт гражданина РФ.



Об этом корреспонденту "ПК" сообщили в пресс-службе УФССП России по Камчатскому краю.