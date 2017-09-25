Не похитила, а поощрила...

25.09.2017 14:07:11 (GMT+12)

Мильковским межрайонным следственным отделом следственного управления СК России по Камчатскому краю завершено расследование уголовного дела в отношении 51-летней женщины, являющейся руководителем одного из муниципальных унитарных предприятий Мильковского района Камчатского края. Она обвиняется в совершении ряда преступлений, предусмотренных ч.3 ст.160 УК РФ (хищение чужого имущества, вверенного виновному с использованием служебного положения).



По данным следствия, в период с 2014 по 2016 год, обвиняемая, являясь руководителем одной из муниципальных аптек села Мильково, использовав свое служебное положение директора, а также выполняя функции бухгалтера, единолично, без согласования с работодателем и учредителем предприятия - Мильковский районным комитетом по управлению муниципальным имуществом и приватизации, при отсутствии соответствующих заявлений, распоряжений и дополнительных соглашений, самостоятельно увеличила размер своей заработной платы (оклад и иные выплаты). В результате чего, в течение трёх лет обвиняемая получала из кассы аптеки денежные средства в виде излишне выплаченной заработной платы в размере более 700 тысяч рублей, которые обратила в свою пользу, распорядившись ими по своему усмотрению.



Вину в инкриминируемых преступлениях злоумышленница не признала, объяснив свои действия самостоятельной индексацией себе заработной платы. Причиненный ущерб не возместила. В ходе предварительного следствия приняты меры в обеспечение гражданского иска и возможной конфискации имущества обвиняемой, наложен арест её имущество на общую сумму более 500 тысяч рублей.



Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем, уголовное дело направлено прокурору для утверждения обвинительного заключения и последующего направления в суд для рассмотрения по существу.







Елена МАТАФОНОВА, cтарший помощник руководителя

следственного управления



