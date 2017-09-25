Браконьеры в Усть-Большерецком районе лишились почти двух центнеров лососей

25.09.2017 14:05:38 (GMT+12)
Сотрудники СВТУ ФАР совместно с инспекторами Ассоциации «Река Большая» за неделю изъяли у браконьеров в Усть-Большерецком районе почти 2 центнера рыбы лососевых пород.
Официальный промысел лососей на реке Большой и ее притоках закрыт. Однако браконьеры продолжают выходить на нелегальный промысел. Только за неделю совместными инспекторскими группами при проведении 99 проверок было составлено 23 административных протокола, изъято 180 кг рыбы, 8 лодок и 83 сети общей протяженностью 2,1 км.
Всего с начала сезона сотрудниками СВТУ ФАР и инспекторами Ассоциации «Река Большая» проведено 2119 рейдов, 82 тысячи часов на воде, 1641 проверки. Составлено 272 протокола об административных правонарушениях, материалы 8 дел переданы в полицию. У браконьеров в Усть-Большерецком районе изъято 640 сетей, 82 лодки, 25 моторов, 2,8 тонны рыбы и почти полцентнера икры.
Об этом корреспонденту «ПК» сообщили в ассоциации "Река Большая".
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