На Камчатке стартовала профилактическая акция «Вода — безопасная территория»

25.09.2017 14:05:36 (GMT+12)

На Камчатке стартовал очередной этап Всероссийской профилактической акции «Вода — безопасная территория». Госинспекторы по маломерным судам, спасатели и другие специалисты МЧС России совместно с представителями правоохранительных органов, местной власти, общественных организаций и сельскими старостами возьмут на особый контроль безопасность населения во время нахождении у воды.

Инспектирующие проверят туристические базы, расположенные вблизи воды, внимание надзорных групп будет направлено также на несанкционированные места отдыха, на судоводителей маломерных судов, в том числе осуществляющих перевозку отдыхающих и участвующих в развлекательных мероприятиях на воде.

Среди населения будет организована разъяснительная работа о правилах безопасности поведения на водоёмах и безопасного отдыха на берегу, инспектора продемонстрируют приёмы оказания первой помощи утопающим и при других экстремальных ситуациях. В образовательных учреждениях края пройдут открытые уроки на тему безопасного поведения и правил  пребывания на реках и озёрах Камчатки.

Для мониторинга обстановки, выявления нарушителей безопасного поведения и оказания помощи планируется применение беспилотных летательных аппаратов.

Предыдущие этапы акции проходили на полуострове в летний период и принесли положительные результаты в деятельности по предотвращению происшествий и гибели людей на водных объектах края.

Об этом корреспонденту "ПК" сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС России по Камчатскому краю.

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