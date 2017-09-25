Отопительный сезон начинается в городе Елизово

25.09.2017 14:05:35 (GMT+12)

Во вторник, 26 сентября, начинается запитка систем отопления в социальных объектах и жилом фонде Елизовского городского поселения. Глава администрации Елизово Дмитрий Щипицын издал постановление о начале отопительного сезона из-за низкой температуры в объектах социального назначения: детских и лечебных учреждениях и невозможности их отдельного запуска без жилых домов.



Подача тепла в Петропавловске-Камчатском начнется после того, как глава Петропавловска-Камчатского подпишет постановления о начале отопительного сезона. По данным администрации Петропавловск-Камчатского городского округа отопительный сезон в краевом центре начнется в субботу, 30 сентября. Включение ЦТП и котельных в работу будет проходить поэтапно. Отопление в дома жителей и в социальные объекты будет поступать в течение 3-х дней.



Необходимо отметить, что энергетики отвечают за доставку тепла до внешней границы дома – дальше ответственность управляющей организации. Именно управляющая компания обязана представить жителям отчет о проделанной работе по подготовке внутридомовых систем к отопительному сезону. Граждане должны быть уверенными, что отопление придет в многоквартирный дом в срок и должного качества. Квартиросъемщики и владельцы жилья имеют право требовать публичного размещения копии подписанного акта готовности на доске объявлений в своем доме.



Об этом корреспонденту «ПК» сообщили в ПАО «Камчатскэнерго».

