Facebook: Сергей Вахрин

25.09.2017 12:38:15 (GMT+12)

Facebook: Сергей Вахрин



"СТРАНА РЫБЫ И РЫБОЕДОВ" ОТКРЫТА ДЛЯ ГОСТЕЙ

23 сентября 2017 года распахнулись двери в Страну рыбы и рыбоедов -- была открыта уникальная выставка Николая Бушнева "Приколы и причуда природы" и запущен в жизнь проект "Подари Камчатке рыбу".

Выставка будет работать также 24, 30 сентября и 1 октября (г. Елизово Камчатского края, 30 км, переулок Мутной, 48).



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