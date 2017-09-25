Facebook: Алексей Высторопец

25.09.2017 12:36:29 (GMT+12)

Facebook: Алексей Высторопец



Камчатский театр драмы и комедии стал лауреатом международного фестиваля современной драматургии им.А Вампилова со спектаклем по пьесе В.Гуркина "Саня, Ваня с ними Римас" в постаноhttps://www.facebook.com/photo.php?fbid=1518351748203257&set=a.1355868311118269.1073741829.100000853385134&type=3&theater вке Егора Чернышова.



