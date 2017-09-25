В Милькове сегодня

25.09.2017 10:28:12 (GMT+12)

В Милькове сегодня тёплый и солнечный денёк. Нет, утро, как и положено сентябрьскому, было чуть морозным, но вот поднялось солнышко и пригрело! И пламенеют вдоль дорог рябины, маленькими солнышками заглядывают в окна головки золотых шаров, а небо - высокое, синее... И так радостно и легко дышится, несмотря на то, что сегодня понедельник. Доброго всем настроения и плодотворной рабочей недели!



Фото: Елена ЛАБЗОВА.

