В краевом правительстве состоялось заседание антитеррористической комиссии

25.09.2017 10:04:50 (GMT+12)

В правительстве региона состоялось очередное заседание краевой антитеррористической комиссии под председательством Губернатора Камчатского края Владимира Илюхина.



Основной темой заседания стало межведомственное взаимодействие и информационный обмен между государственными органами исполнительной власти и правоохранительными ведомствами.



Одним из ключевых вопросов обсуждения стала организация работы по противодействию финансированию терроризма и экстремизма. Кроме того, на заседании обсудили комплекс правоохранительных и профилактических мер по предотвращению доступа граждан на территорию ЗАТО г. Вилючинск с использованием плавательных средств, минуя официально установленный пункт пропуска.



Стоит отметить, что отдельное внимание участники заседания уделили работе с молодёжью по профилактике и информационному противодействию терроризму в глобальной сети Интернет.



Об этом корреспонденту «ПК» сообщили в пресс-службе губернатора и Правительства Камчатского края.