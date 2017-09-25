Работнику рыбодобывающего предприятия не доплачивали за вредность

25.09.2017 10:04:52 (GMT+12)

В рамках рассмотрения поступившего обращения Государственной инспекцией труда в Камчатском крае проведена внеплановая проверка ООО «Камкорн и Ко», в ходе которой было выявлено, что работодатель допустил нарушения требований трудового законодательства в отношении заявителя.

Так, работнику рыбодобывающего предприятия, который был занят на работах с вредными и опасными производственными факторами, не производилась оплата труда в повышенном размере (ст. 147 ТК РФ – «Оплата труда работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными условиями труда»).

По результатам проверки генеральному директору предприятия было выдано предписание, обязывающее выплатить работнику причитающиеся ему денежные средства и не допускать подобных нарушений в отношении других работников.
Кроме того, в настоящий момент рассматривается вопрос о привлечении ООО «Камкорн и Ко» к административной ответственности по факту выявленных нарушений.

Об этом корреспонденту «ПК» сообщили в Государственной инспекции труда в Камчатском крае.

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