Работнику рыбодобывающего предприятия не доплачивали за вредность

25.09.2017 10:04:52 (GMT+12)

В рамках рассмотрения поступившего обращения Государственной инспекцией труда в Камчатском крае проведена внеплановая проверка ООО «Камкорн и Ко», в ходе которой было выявлено, что работодатель допустил нарушения требований трудового законодательства в отношении заявителя.



Так, работнику рыбодобывающего предприятия, который был занят на работах с вредными и опасными производственными факторами, не производилась оплата труда в повышенном размере (ст. 147 ТК РФ – «Оплата труда работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными условиями труда»).



По результатам проверки генеральному директору предприятия было выдано предписание, обязывающее выплатить работнику причитающиеся ему денежные средства и не допускать подобных нарушений в отношении других работников.

Кроме того, в настоящий момент рассматривается вопрос о привлечении ООО «Камкорн и Ко» к административной ответственности по факту выявленных нарушений.



Об этом корреспонденту «ПК» сообщили в Государственной инспекции труда в Камчатском крае.