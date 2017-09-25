Facebook: Иван Бычков

25.09.2017 09:25:19 (GMT+12)
Отлично сегодня провели воскресенье...
Первые старты в новом учебном сезоне!
Правда, по правилам бокса, но нас это не смущает...
Мы, конечно, получили по носу от боксеров, но ни капли не расстроились, ведь это их территория и парни все лютые, сильные и волевые.
Единственную победу нашей скромной, но боевой команде, принёс Герман "могучий мышонок" Ледащев.
Спасибо @borisov.kam МС по боксу Борисову Борису и всей Федерации бокса Камчатского края за приглашение для участия на турнире.
Мы всегда готовы подраться и устроить "войну" в ринге.
ХОЧЕШЬ БЫТЬ ЛУЧШИМ-ТРЕНИРУЙСЯ С ЛУЧШИМИ!
Тел. 34-34-84
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1438879649511138&set=pcb.1438879672844469&type=3&theater
|От первого звонка до выпускного бала 2016: Год провинции Хэйлунцзян на «Полуострове Камчатка» 2016: Год шахмат на «Полуострове Камчатка»
|Президент Премьер-министр Единая Россия
|Полпред Минвостокразвития Наш депутат
|Старая версия сайта
«Полуостров Камчатка» — ежедневная деловая интернет-газета.
Выходит с 1 июня 2005 г.
Учредитель и издатель — Искандер ХАКИМОВ.
Адрес редакции: 683031, г. Петропавловск-Камчатский, проспект Карла Маркса, дом 29/1, офис 517.
Телефон: +7 (4152) 25-22-03, e-mail: poluostrov-k@mail.ru
Газета зарегистрирована Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о перерегистрации СМИ Эл № ФС 77-68241 от 27 декабря 2016 г.
Любое использование материалов без письменного разрешения редакции запрещено.
16+