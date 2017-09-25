Facebook: Иван Бычков

25.09.2017 09:25:19 (GMT+12)

Отлично сегодня провели воскресенье...

Первые старты в новом учебном сезоне!

Правда, по правилам бокса, но нас это не смущает...

Мы, конечно, получили по носу от боксеров, но ни капли не расстроились, ведь это их территория и парни все лютые, сильные и волевые.

Единственную победу нашей скромной, но боевой команде, принёс Герман "могучий мышонок" Ледащев.

Спасибо @borisov.kam МС по боксу Борисову Борису и всей Федерации бокса Камчатского края за приглашение для участия на турнире.

Мы всегда готовы подраться и устроить "войну" в ринге.

ХОЧЕШЬ БЫТЬ ЛУЧШИМ-ТРЕНИРУЙСЯ С ЛУЧШИМИ!

Тел. 34-34-84



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