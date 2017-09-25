Facebook: Виталий Иваненко

25.09.2017 09:16:44 (GMT+12)

Ну, вот и финальная точка обучения. Камчатка, вперед!!! Ну, а наши друзья из Крыма получили приз зрительских симпатий!



https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1620596697979921&set=pcb.1620596927979898&type=3&theater



