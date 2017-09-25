Обзор «Российской газеты» за 25 сентября 2017 года

25.09.2017 08:10:17 (GMT+12)

Проект

Ночью — виднее

Водителей могут обязать использовать светоотражающие жилеты

Владислав Куликов

Водителей могут обязать носить светоотражающие жилеты ночью во время остановок и за городом. Проект соответствующих поправок в Правила дорожного движения вынесен министерством внутренних дел на общественное обсуждение.

Инициатива призвана защитить водителей, вынужденных по каким-то причинам выйти из машины на ночной дороге.

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Рынок труда

Лучше вы к нам

Регионам станет проще переманивать специалистов к себе

Марина Гусенко

Людям будет проще переезжать на работу в другие регионы, а у работодателей появится больше возможностей предложить им жилье и компенсировать расходы на дорогу. Для этого минтруд внес в правительство законопроект, направленный на повышение мобильности трудовых ресурсов в стране.

Сейчас регионы, включенные правительством в специальный перечень, утверждают программы повышения трудовой мобильности, в которых учитывают потребность в кадрах для инвестпроектов. Дальше работодатели, попавшие в программу, получают на одного привлеченного издалека специалиста по 225 тысяч рублей. За счет этих денег можно покрыть часть расходов на выплату подъемных или предоставление жилья.

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Документ в номере

Корзина стала тяжелее

Прожиточный минимум превысил 10 тысяч рублей

Марина Гусенко

Прожиточный минимум за второй квартал этого года вырос в России на 4,2 процента до 10 329 рублей.

Это утверждено постановлением правительства, которое публикует «Российская газета.

Для трудоспособных людей прожиточный минимум вырос на 4,3 процента до 11 163 рублей, для пенсионеров он поднялся на 4 процента до 8506 рублей. Для детей на 4,1 процента, и прожиточный минимум для них установили на уровне 10 160 рублей.

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Торговля

Обменяемся снимками

Таможня ускорит оформление грузов на китайском направлении

Сергей Куликов

Российская таможня наращивает усилия для того, чтобы максимально сократить время прохождения всех процедур при торговле с Китаем. Пока в виде экспериментов, по результатам которых могут быть приняты окончательные решения, сообщил «Российской газете» глава Федеральной таможенной службы Владимир Булавин.

Сейчас между таможенными ведомствами двух стран запущен обмен данными о перемещаемых товарах и транспортных средствах. Но самое главное — проводится эксперимент по взаимному признанию результатов таможенного контроля. Например, если товарная партия формируется в Китае, то российская таможня признает результаты проверки, проведенной китайскими коллегами, если это происходит в России — свое «добро» дает китайская таможня.

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Авиация

С неба на выход

За задержки рейсов перевозчиков лишат международных маршрутов

Татьяна Шадрина

Авиакомпаниям, часто задерживающим рейсы, могут запретить летать за рубеж. О том, что у ведомства есть такое право, напомнил глава минтранса Максим Соколов. Так он прокомментировал ситуацию с «ВИМ-Авиа», которая задерживала рейсы все лето, а в минувшую субботу довела пассажиров до «точки кипения», не выполнив по расписанию более десятка полетов.

В основном решения о недопуске перевозчиков до полетов в другие страны принимались при формировании расписания на сезон по итогам предыдущего. Теперь в ведомстве заговорили об отзыве разрешения на международные полеты, не дожидаясь окончания сезона

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Тенденция

Градус повышает прибыль

Теплая осень позволит подзаработать летним кафе, отелям и магазинам одежды

Ирина Жандарова

Длительное бабье лето привлекает россиян возможностью устроить себе короткий отпуск и побыть на природе. Отельеры, рестораторы и индустрия парковых развлечений наверстывает упущенное.

Теплой осенью продолжают работать летние веранды ресторанов, хотя можно признать, что для них нынешний сезон стал провальным и одним из самых коротких. Намного маневреннее этим летом показали себя парковые объекты, к примеру, тележки с мороженым, кукурузой и другими вкусностями. В плохую погоду они не работали, а теперь торгуют сверх положенного, хотя обычно во второй половине сентября для таких объектов питания уже не сезон. Хуже всего погодные перипетии отразились на модниках и ретейлерах.

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("Российская газета").









