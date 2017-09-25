Камчатский метеокомментарий, 25 сентября (268/97)

25.09.2017 05:48:44 (GMT+12)
В 5.30 в Петропавловске-Камчатском было +10°C, переменная облачность, ветер северо-западный, 3 м/с, атмосферное давление: 750 мм рт. ст., относительная влажность: 87%.
Предварительный прогноз:
Утро: +10°С, переменная облачность, без осадков.
День: +14°С, малооблачно, без осадков.
Вечер: +15°С, облачно с прояснениями, без осадков.
Геомагнитная обстановка: 6 — 12 часов — СЛАБАЯ (!) ГЕОМАГНИТНАЯ БУРЯ; 12 — 15 часов — МАЛАЯ (!!) ГЕОМАГНИТНАЯ БУРЯ (!); 15 — 24 часа — СЛАБАЯ (!) ГЕОМАГНИТНАЯ БУРЯ.
Долгота светового дня: 12’02’’ (-4”).
Луна: 26% растущая.
Сегодня — Артамон.
Народ приметил: Существовало поверье, что змеи с этого дня перебираются из полей в леса и уходят в землю: "На Артамона змеи уходят в леса и прячутся".
Если осенью листья берёз начнут желтеть с верхушки - весна будет ранняя, а если снизу, то поздняя.
Сегодня будьте особенно внимательны к своему самочувствию. Старайтесь не волноваться и не перенапрягаться.
Всегда Ваш,
Валерий КРЫЛОВ,
метеокомментатор «ПК».
На снимке: Камчатка (вид из космоса), 25 сентября, 5.15 (кмч).
Подготовлено при поддержке проекта «Эпицентр».
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«Полуостров Камчатка» — ежедневная деловая интернет-газета.
Выходит с 1 июня 2005 г.
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