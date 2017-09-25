Камчатский метеокомментарий, 25 сентября (268/97)

25.09.2017 05:48:44 (GMT+12)

В 5.30 в Петропавловске-Камчатском было +10°C, переменная облачность, ветер северо-западный, 3 м/с, атмосферное давление: 750 мм рт. ст., относительная влажность: 87%.



Предварительный прогноз:



Утро: +10°С, переменная облачность, без осадков.



День: +14°С, малооблачно, без осадков.



Вечер: +15°С, облачно с прояснениями, без осадков.



Геомагнитная обстановка: 6 — 12 часов — СЛАБАЯ (!) ГЕОМАГНИТНАЯ БУРЯ; 12 — 15 часов — МАЛАЯ (!!) ГЕОМАГНИТНАЯ БУРЯ (!); 15 — 24 часа — СЛАБАЯ (!) ГЕОМАГНИТНАЯ БУРЯ.



Долгота светового дня: 12’02’’ (-4”).



Луна: 26% растущая.



Сегодня — Артамон.



Народ приметил: Существовало поверье, что змеи с этого дня перебираются из полей в леса и уходят в землю: "На Артамона змеи уходят в леса и прячутся".



Если осенью листья берёз начнут желтеть с верхушки - весна будет ранняя, а если снизу, то поздняя.



Сегодня будьте особенно внимательны к своему самочувствию. Старайтесь не волноваться и не перенапрягаться.



Всегда Ваш,



Валерий КРЫЛОВ,

метеокомментатор «ПК».



На снимке: Камчатка (вид из космоса), 25 сентября, 5.15 (кмч).



Подготовлено при поддержке проекта «Эпицентр».



