Камчатский метеокомментарий, 25 сентября (268/97)

25.09.2017 05:48:44 (GMT+12)

Камчатский метеокомментарий, 25 сентября (268/97)

В 5.30 в Петропавловске-Камчатском было +10°C, переменная облачность, ветер северо-западный, 3 м/с, атмосферное давление: 750 мм рт. ст., относительная влажность: 87%.

Предварительный прогноз:

Утро: +10°С, переменная облачность, без осадков.

День: +14°С, малооблачно, без осадков.

Вечер: +15°С, облачно с прояснениями, без осадков.

Геомагнитная обстановка: 6 — 12 часов — СЛАБАЯ (!) ГЕОМАГНИТНАЯ БУРЯ; 12 — 15 часов — МАЛАЯ (!!) ГЕОМАГНИТНАЯ БУРЯ (!); 15 — 24 часа — СЛАБАЯ (!) ГЕОМАГНИТНАЯ БУРЯ.

Долгота светового дня:  12’02’’ (-4”).

Луна: 26% растущая.

Сегодня — Артамон.

Народ приметил: Существовало поверье, что змеи с этого дня перебираются из полей в леса и уходят в землю: "На Артамона змеи уходят в леса и прячутся".

Если осенью листья берёз начнут желтеть с верхушки - весна будет ранняя, а если снизу, то поздняя.

Сегодня будьте особенно внимательны к своему самочувствию. Старайтесь не волноваться и не перенапрягаться.
    
Всегда Ваш,

Валерий КРЫЛОВ,
метеокомментатор «ПК».

На снимке: Камчатка (вид из космоса),  25 сентября, 5.15 (кмч).

Подготовлено при поддержке проекта «Эпицентр».

«Полуостров Камчатка» — ежедневная деловая интернет-газета.

Выходит с 1 июня 2005 г.

Учредитель и издатель — Искандер ХАКИМОВ.

Адрес редакции: 683031, г. Петропавловск-Камчатский, проспект Карла Маркса, дом 29/1, офис 517.

Телефон: +7 (4152) 25-22-03, e-mail: poluostrov-k@mail.ru

Газета зарегистрирована Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о перерегистрации СМИ Эл № ФС 77-68241 от 27 декабря 2016 г.

Любое использование материалов без письменного разрешения редакции запрещено.

16+

Locations of visitors to this page