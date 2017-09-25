Доброе утро, Камчатка! Bonjour!

25.09.2017 05:22:12 (GMT+12)

Сегодня понедельник, 25 сентября 2017 года. По старому стилю 12 сентября.



Седмица 17-я по Пятидесятнице. Отдание праздника Рождества Пресвятой Богородицы. Сщмч. Автонома, еп. Италийского (313). Прп. Афанасия Высоцкого, Серпуховского, чудотворца (1395).



Перенесение мощей прав. Симеона Верхотурского (1704). Прп. Вассиана Тиксненского (1624). Мч. Иулиана и с ним 40 мучеников (IV). Мч. Феодора Александрийского. Сщмч. Корнута, еп. Никомидийского (Иконийского) (249–259).



Сщмчч. Феодора Лебедева, Иоанна Прудентова, Николая Житова пресвитеров, мч. Алексия Ворошина (1937).



По мусульманскому календарю — 4 мухаррама [I] 1439 г. хиджры



По еврейскому календарю — 4 тишрея 5778 года.



ЕСТЬ ПОВОД



Национальный день комиксов в США.



25 СЕНТЯБРЯ В ИСТОРИИ



1763 По приказу Екатерины II в Москве открыт Павловский госпиталь - первая публичная больница в России.



1818 Английский врач Джеймс Бланделл провёл первую в мире операцию по переливанию крови от человека к человеку.



1945 В СССР совершен рекордный затяжной прыжок из стратосферы.



1991 ДОСААФ преобразовано в РОСТО.



2002 В Иркутской области упал взорвавшийся на высоте около 30 км гигантский метеорит.



РОДИЛИСЬ В ЭТОТ ДЕНЬ.



1771 Николай Раевский, русский полководец, герой Отечественной войны 1812 года, генерал от кавалерии.



1792 Иван Лажечников, русский писатель, автор первых русских исторических романов.



1897 Уильям Фолкнер, американский писатель, Нобелевский лауреат.



1906 Дмитрий Шостакович, советский композитор, пианист, педагог, народный артист СССР.



1920 Сергей Бондарчук, советский актер, режиссер, сценарист, педагог, народный артист СССР.



1932 Анатолий Соловьяненко, советский оперный певец, лирико-драматический тенор.



1938 Лидия Федосеева-Шукшина, советская и российская актриса театра и кино, народная артистка РСФСР.



1944 Майкл Дуглас, американский киноактер и продюсер, обладатель двух «Оскаров».



1969 Кэтрин Зета-Джонс, английская и американская актриса, обладательница премии «Оскар».



Смотрите также сегодняшний «Камчатский метеокомментарий» на нашем сайте.



«Полуостров Камчатка» желает Вам хорошего дня и хорошего настроения!



С уважением,



Спартак ЗУРБИЛЛО, архивариус «ПК».



(Использованы материалы сайта http://www.calend.ru и не только они).



