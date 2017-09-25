Камчатский гороскоп, 25 сентября

25.09.2017 00:33:18 (GMT+12)

Как всегда по понедельникам, прогноз представляет Галина ГРИГОРЬЕВА, оптимистичная пенсионерка:



Напряженное настроение создает условия для различных осложнений и недоразумений, реализаций нечестных комбинаций. Стоит остерегаться вирусных атак, мошенничества. Велика вероятность нарушений, дорожных инцидентов, врачебных и технических ошибок, бюрократических неувязок, опозданий, несвоевременного предоставления данных, некачественной помощи, мелких травм, отравлений, химических ожогов. Возможны конфликты с иностранцами, приезжими. Важно не опускать руки, проявлять гибкость, не пренебрегать мерами безопасности. Вместо начинаний, лучше провести инспекцию, диагностику, чистку, поискать уязвимости в схемах и программах. Стоит аккуратнее обращаться с агрессивными и больными животными.



Опасное место для водителей и пешеходов — улица Гражданская.



Рейтинг дня: 3-.



День благоприятен для жителей улиц Тигильской, Ракетной, Маяковского, Космонавтов, районов КП, Звездная, Сероглазка, ЖБФ — СРВ, 11 (в краевом центре), Украинской (в Елизове), села Сосновка, а также гостей этих мест и работников офисов, там расположенных.