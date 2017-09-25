Бизнесмены китайской провинции Шаньдун намерены установить тесные связи с Камчаткой

25.09.2017 00:33:19 (GMT+12)

В Камчатский край прибыла большая делегация предпринимателей из Китая, Канады и Японии. Как сообщил генеральный директор АО «Корпорация развития Камчатки» Николай Пегин, визит проходит в рамках реализации заключенного региональным институтом развития на ЭКСПО-2017 соглашения с компанией из провинции Шаньдун «Шидао Шэнда» о сотрудничестве сторон в финансовой и инвестиционной сферах.



Партнер Корпорации организовал поездку на Камчатку девятнадцати предпринимателей для знакомства с инвестиционным потенциалом края, установления деловых отношений с представителями регионального бизнеса и руководством региона. Возглавляет делегацию генеральный директор корпорации Саньчжун господин Су Минли.



Зарубежные предприниматели представляют компании, занятые в инвестиционном и консалтинговом бизнесе, туризме, судоремонте, сельском хозяйстве, переработке возобновляемых ресурсов, в производстве одежды.



Деловая программа визита сформирована Корпорацией развития Камчатки с учетом пожелания гостей. Они посетят площадки агропромышленного и промышленного парков «Зеленовские озерки» и «Дальний», свинокомплекс в поселке Лесном, осмотрят производственные мощности колхоза имени Ленина и другие рыбоперерабатывающие предприятия, познакомятся с объектами транспортной и туристической инфраструктуры.



Запланирована протокольная встреча зарубежных предпринимателей с правительством края.



Гостей в подробностях ознакомят с проектами, реализуемыми на Камчатке, с широким диапазоном мер поддержки бизнеса и инвестиций, существующими в регионе, в том числе в рамках таких эффективных экономических механизмов как территория опережающего развития и свободный порт Владивосток.



Николай Пегин выразил надежду, что визит масштабной делегации бизнесменов из Китая, Канады и Японии будет способствовать дальнейшему росту камчатской экономики, её экспортного потенциала, наращиванию зарубежных инвестиций, повышению интереса иностранных туристов к полуострову. «Конечно, – отметил генеральный директор КРКК, – перечисленные позиции означают максимальный контент. Ожидать полной реализации названных задач в рамках первого визита самонадеянно. Но, как говорят наши китайские партнеры, самая длинная дорога начинается с первого шага».



Визит делегации продлится до 28 сентября.