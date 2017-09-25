Более 500 жителей Камчатки выступили в защиту морских млекопитающих

25.09.2017 00:33:20 (GMT+12)

Второй экологический фестиваль "Море жизни" прошёл в центре Петропавловска-Камчатского. Самым ярким и массовым в программе стало шествие в защиту китообразных, тюленей, каланов и мест их обитания. В колонны выстроились люди самых разных возрастов и профессий.



ФОТО: http://poluostrov-kamchatka.ru/pknews/photos/detail.php?ID=6119



Фестиваль "Море жизни" был инициирован в 2016 году Ассоциацией особо охраняемых природных территорий Камчатского края и ФГБУ "Кроноцкий государственный заповедник". В 2017-м ему был присвоен статус официального праздника Камчатского края.



"Где, как не на Камчатке, нужно проводить такой фестиваль? Полуостров омывают воды Тихого океана, Охотского и Берингова морей. В черте столицы Камчатского края, на побережье Авачинского залива, расположено несколько сезонных лежбищ сивучей – вида, занесённого в Международную Красную книгу. Таких мест на планете единицы, – отметил Роман Корчигин, заместитель директора по экологическому просвещению и развитию познавательного туризма ФГБУ "Кроноцкий государственный заповедник". – Безусловно, экологические праздники, подобные фестивалю "Море жизни", помогают нам привлечь внимание общества к проблемам чистоты океана и сохранения его обитателей, что-то затронуть в душе камчатцев и гостей полуострова, привлечь их к охране природы".



Открыло фестиваль шествие в защиту морских млекопитающих. В нём приняли участие около 500 человек, неравнодушных к судьбе китов, дельфинов, тюленей, каланов и других обитателей морской стихии. Колоннами прошли студенты, школьники, дошколята, коллективы предприятий.



"У нас ребята учатся морским профессиям, поэтому и проблемы экологии нас тоже волнуют, как и любого нормального жителя планеты, – рассказал Сергей Екимов, преподаватель специальных дисциплин "Камчатского морского энергетического техникума". – Когда мы увидели объявление о шествии, то, не раздумывая, решили поддержать движение в защиту морских животных".



Команда техникума, выразившая протест загрязнению морей и океанов продуктами жизнедеятельности человека – сетями, пластиком и нефтепродуктами – заняла третье место в конкурсе среди 16 колонн. Второе место досталось команде "За жизнь!" школы № 24. Победителями шествия в защиту морских млекопитающих стала команда "Нерпочки" детского сада №57. Малыши покорили жюри и гостей фестиваля "Море жизни" костюмами маленьких тюленей и национальными корякскими танцами.



Об этом корреспонденту «ПК» сообщили в Кроноцком заповеднике.