Владимир Путин призвал решать проблемы обновления общественного транспорта, особенно на селе

24.09.2017 19:03:10 (GMT+12)

Президент РФ Владимир Путин предложил во всех регионах России внедрить комплексные планы транспортного обслуживания населения, которые позволят более качественно организовать региональное сообщение, расставить приоритеты в развитии отдельных видов транспорта и повысить эффективность бюджетных расходов на эти цели. Об этом глава государства заявил в Ульяновске на заседании президиума Госсовета по комплексному развитию пассажирских перевозок в регионах, сообщает РИА Новости.



В основе этих планов должен лежать анализ текущей ситуации и расчет перспективной потребности в пассажирских перевозках, а также четкие стандарты обслуживания по всем видам транспорта. Такие стандарты уже подготовлены министерством транспорта, однако они пока необязательны.



«Предлагаю взять их за основу как минимальный набор параметров, которым должны соответствовать пассажирские перевозки», – сказал Путин.



Президент РФ указал на то, что в регионах «пока не сформирован комплексный подход к выполнению требований» к пассажирским перевозкам и каждый субъект Федерации «по-своему решает задачи развития общественного транспорта, при этом часто действия региональных и муниципальных властей, к сожалению, не согласуются».



«В результате, в некоторые отдаленные населенные пункты на общественном транспорте не добраться вообще, нет регулярных рейсов, а где-то происходит дублирование маршрутов, либо процветает серый бизнес», – подчеркнул глава государства.



Среди требований к общественному транспорту Президент РФ назвал широкий охват маршрутной сети, надежность пассажирского сообщения, безопасность и качество услуг.



В прошлом году, по словам Путина, пассажиропоток общественного транспорта в стране составил 18,7 млрд человек, то есть в среднем за год каждый житель России примерно 130 раз воспользовался такими услугами. По его мнению, организация общественного транспорта «во многом определяет уровень комфорта, удобства жизни в городах и поселках».



В связи с этим Президент РФ призвал разработать механизмы стимулирования обновления общественного транспорта, в том числе меры государственной поддержки. «Нужно проработать стимулы повсеместного обновления автобусов, троллейбусов, трамваев, другого общественного транспорта, найти эффективные механизмы государственной поддержки модернизации транспортного парка», – заявил глава государства.



При этом Путин обратил внимание на то, что «этот сегмент экономики должен быть рыночным, самодостаточным». Он признал, что единовременно эта сфера не станет самодостаточной, однако к этому надо стремиться.



Глава государства констатировал, что в последние годы картина на данном направлении не улучшается. «Особенно остро эта проблема стоит в сельской местности. Сейчас не буду называть цифры, но они не радуют. Количество старой техники увеличивается», – сказал глава государства.