Владимир Путин: С 2018 года будет запущена программа реструктуризации накопленных бюджетных кредитов регионов

24.09.2017 18:57:45 (GMT+12)

Программа реструктуризации накопленных бюджетных кредитов регионов, рассчитанная на 7-12 лет, запускается с 1 января 2018 года, заявил Президент РФ Владимир Путин на заседании президиума Госсовета 22 сентября.



«С 1 января 2018 года мы запускаем программу реструктуризации накопленных бюджетных кредитов. Рассчитываем как минимум на семь лет, для отдельных регионов эта программа может быть еще более льготной, она может быть растянута на 12 лет», - сказал Путин, передает РИА Новости.



Он подчеркнул, что проблема закредитованности регионов РФ остается острой, их финансы нужно расчистить и перевести в новое качество.



«Нам нужно расчистить региональные финансы с тем, чтобы они приобрели новое качество, которое позволяло бы делать бюджеты на уровне регионов бюджетами развития, а не бюджетами выплачивания процентов по кредитам», - сказал Президент РФ.



По его словам, сейчас «31% собственных доходов регионов идет на погашение кредитов». Вместе с тем Путин отметил рост доходов субъектов Федерации как позитивный фактор и причину уменьшения закредитованности. «Кстати говоря, несмотря на то, что проблема остается крайне острой - я сейчас скажу о том, что предлагается для ее решения, - все-таки объем задолженности сокращается, потому что собственные доходы регионов растут достаточно приличными темпами», - сказал он.



Также Путин поручил главам регионов разобраться с большим объемом просроченной кредиторской задолженности бюджетных учреждений и поработать над ее снижением.



«В целом ряде регионов накопилась большая просроченная кредиторская задолженность бюджетных учреждений, вот с этим, уважаемые коллеги, нужно разобраться отдельно: как возникает эта задолженность, какими темпами, почему. Сейчас, конечно, придут и принесут целый перечень объективных причин, я уже их знаю. Но я не уверен, что они всегда носят объективный характер, эти причины. И руководители регионов должны самым внимательным образом следить за этим, а кто будет следить-то? Из Москвы за этим не уследишь. Это ваша обязанность», - сказал он.



Президент РФ подчеркнул, что, безусловно, такая задолженность негативно влияет на состояние региональных финансов в целом, на качество услуг, которые оказываются гражданам.



«Я прошу Правительство вместе с руководителями субъектов федерации определить точные объемы просроченной кредиторской задолженности и бюджетных учреждений - это большая работа, но этим нужно заняться. Проанализировать причины ее формирования, предложить эффективную систему мер для ее снижения, а также для снижения задолженности перед коммерческими банками, безусловно», - добавил Путин