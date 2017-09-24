Владимир Путин: Выход экономики из рецессии создал фундамент для будущего развития страны

24.09.2017 18:56:06 (GMT+12)

Рост экономики создает фундамент для будущего развития страны. Об этом заявил Президент РФ Владимир Путин на встрече с представителями российских деловых кругов.



«Если в первом квартале ВВП увеличился на 0,5%, то во втором квартале темпы роста экономик составили уже 2,5%, а инвестиции выросли на 6,3%. Это максимальное значение со второго квартала 2012 года и, конечно, хороший фундамент для будущего развития», - цитирует главу государства ТАСС.



Путин добавил, что инфляция в стране находится на исторически низком уровне - менее 4%, притом что промышленное производство выросло почти на 2%. «Несмотря на известные ограничения, в том числе внешние, экономика России стабилизируется, - констатировал он. - Совершенно очевидно уже, что она вышла из рецессии, набирает обороты».



Глава государства считает важным сохранить позитивные тенденции в экономике в условиях сохраняющихся внешних ограничений, а также угрозы их расширения.



«Мне бы хотелось услышать ваше мнение на этот счет, ваши оценки и предложения», - обратился Путин к участникам встречи.