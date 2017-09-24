Камчатский метеокомментарий, 24 сентября (267/98)

24.09.2017 09:15:13 (GMT+12)
В 9.00 в Петропавловске-Камчатском было +8°C, переменная облачность, ветер северо-западный, 3 м/с, атмосферное давление: 750 мм рт. ст., относительная влажность: 82%.
Предварительный прогноз:
День: +14°С, переменная облачность, без осадков.
Вечер: +16°С, переменная облачность, без осадков.
Геомагнитная обстановка: 9 — 12 часов — СЛАБАЯ (!) ГЕОМАГНИТНАЯ БУРЯ; 12 — 21 час — небольшие возмущения; 21 — 24 часа — нет заметных возмущений.
Долгота светового дня: 12’06’’ (-4”).
Луна: 18% растущая.
В этот день, 24 сентября, в Петропавловске-Камчатском самая теплая погода, +23, была в 1994 г. Самая холодная погода, -2, была в 1901 г.
Сегодня — Федора-обдёра.
Народ приметил: Федора-обдёра (обивается оставшийся на корню хлеб), Федора — замочи хвосты. Третья встреча осени: "На Федору лето кончается, осень начинается", "И бабье лето до Федоры не дотянет". Уже становится слякотно, все чаще идут дожди, поэтому говорили: "Федора — замочи хвосты", "Осенние Федоры подол подтыкают, зимние Феодоры (12 января) платком рыло закрывают". Считали: "Преподобная Феодора — всякому делу аминь". Не каждое лето до Федоры дотянет.
Именины у Феодоры и Дмитрия, у Ии. Федора (Феодора) в переводе с греческого - "дар Божий". Дмитрий с греческого - "принадлежащий богине Деметре". Ия с греческого - "фиалка".
Всегда Ваш,
Валерий КРЫЛОВ,
метеокомментатор «ПК».
На снимке: Камчатка (вид из космоса), 24 сентября, 8.15 (кмч).
Подготовлено при поддержке проекта «Эпицентр».
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«Полуостров Камчатка» — ежедневная деловая интернет-газета.
Выходит с 1 июня 2005 г.
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