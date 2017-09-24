Камчатский метеокомментарий, 24 сентября (267/98)

24.09.2017 09:15:13 (GMT+12)

В 9.00 в Петропавловске-Камчатском было +8°C, переменная облачность, ветер северо-западный, 3 м/с, атмосферное давление: 750 мм рт. ст., относительная влажность: 82%.



Предварительный прогноз:



День: +14°С, переменная облачность, без осадков.



Вечер: +16°С, переменная облачность, без осадков.



Геомагнитная обстановка: 9 — 12 часов — СЛАБАЯ (!) ГЕОМАГНИТНАЯ БУРЯ; 12 — 21 час — небольшие возмущения; 21 — 24 часа — нет заметных возмущений.



Долгота светового дня: 12’06’’ (-4”).



Луна: 18% растущая.



В этот день, 24 сентября, в Петропавловске-Камчатском самая теплая погода, +23, была в 1994 г. Самая холодная погода, -2, была в 1901 г.



Сегодня — Федора-обдёра.



Народ приметил: Федора-обдёра (обивается оставшийся на корню хлеб), Федора — замочи хвосты. Третья встреча осени: "На Федору лето кончается, осень начинается", "И бабье лето до Федоры не дотянет". Уже становится слякотно, все чаще идут дожди, поэтому говорили: "Федора — замочи хвосты", "Осенние Федоры подол подтыкают, зимние Феодоры (12 января) платком рыло закрывают". Считали: "Преподобная Феодора — всякому делу аминь". Не каждое лето до Федоры дотянет.



Именины у Феодоры и Дмитрия, у Ии. Федора (Феодора) в переводе с греческого - "дар Божий". Дмитрий с греческого - "принадлежащий богине Деметре". Ия с греческого - "фиалка".



Всегда Ваш,



Валерий КРЫЛОВ,

метеокомментатор «ПК».



На снимке: Камчатка (вид из космоса), 24 сентября, 8.15 (кмч).



Подготовлено при поддержке проекта «Эпицентр».



