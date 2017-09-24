Доброе утро, Камчатка!

24.09.2017 08:47:26 (GMT+12)
Сегодня воскресенье, 24 сентября 2017 года. По старому стилю 11 сентября.
По мусульманскому календарю — 3 мухаррама [I] 1439 г. хиджры
По еврейскому календарю — 3 тишрея 5778 года.
ЕСТЬ ПОВОД
Международный день глухих.
День машиностроителя.
Международный день караванщика.
День Государственного герба и Государственного флага Республики Крым.
День труда в Республике Казахстан.
День донора крови Кыргызстана.
24 СЕНТЯБРЯ В ИСТОРИИ
622 Мухаммед закончил свою «хиджру».
1724 Состоялось официальное открытие Парижской фондовой биржи.
1957 В городе Литтл-Рок части армии США рассеяли толпу расистски настроенных горожан, не пускавших в школу темнокожих учеников.
1957 В Барселоне состоялось открытие стадиона «Камп Ноу».
1960 В США на воду спущен первый в мире атомный авианосец.
1999 В Лондоне на Бейкер-стрит открыт памятник Шерлоку Холмсу.
РОДИЛИСЬ В ЭТОТ ДЕНЬ.
1501 Джероламо Кардано, итальянский математик, философ, врач, изобретатель карданного вала.
1717 Хорас Уолпол, английский писатель, основатель жанра готического романа.
1739 Григорий Потемкин, русский государственный и военный деятель, дипломат, генерал-фельдмаршал, князь.
1896 Фрэнсис Скотт Фицджеральд, американский писатель.
1911 Константин Черненко, советский государственный и политический деятель, глава СССР (1984-1985).
1945 Лариса Рубальская советская и российская писательница, поэтесса, переводчик.
1946 Наталья Аринбасарова, советская и российская актриса театра и кино, заслуженная артистка РСФСР.
Смотрите также сегодняшний «Камчатский метеокомментарий» на нашем сайте.
«Полуостров Камчатка» желает Вам хорошего дня и хорошего настроения!
С уважением,
Спартак ЗУРБИЛЛО, архивариус «ПК».
(Использованы материалы сайта http://www.calend.ru и не только они).
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«Полуостров Камчатка» — ежедневная деловая интернет-газета.
Выходит с 1 июня 2005 г.
Учредитель и издатель — Искандер ХАКИМОВ.
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