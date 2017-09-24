Доброе утро, Камчатка!

24.09.2017 08:47:26 (GMT+12)

Сегодня воскресенье, 24 сентября 2017 года. По старому стилю 11 сентября.



По мусульманскому календарю — 3 мухаррама [I] 1439 г. хиджры



По еврейскому календарю — 3 тишрея 5778 года.



ЕСТЬ ПОВОД



Международный день глухих.



День машиностроителя.



Международный день караванщика.



День Государственного герба и Государственного флага Республики Крым.



День труда в Республике Казахстан.



День донора крови Кыргызстана.



24 СЕНТЯБРЯ В ИСТОРИИ



622 Мухаммед закончил свою «хиджру».



1724 Состоялось официальное открытие Парижской фондовой биржи.



1957 В городе Литтл-Рок части армии США рассеяли толпу расистски настроенных горожан, не пускавших в школу темнокожих учеников.



1957 В Барселоне состоялось открытие стадиона «Камп Ноу».



1960 В США на воду спущен первый в мире атомный авианосец.



1999 В Лондоне на Бейкер-стрит открыт памятник Шерлоку Холмсу.



РОДИЛИСЬ В ЭТОТ ДЕНЬ.



1501 Джероламо Кардано, итальянский математик, философ, врач, изобретатель карданного вала.



1717 Хорас Уолпол, английский писатель, основатель жанра готического романа.



1739 Григорий Потемкин, русский государственный и военный деятель, дипломат, генерал-фельдмаршал, князь.



1896 Фрэнсис Скотт Фицджеральд, американский писатель.



1911 Константин Черненко, советский государственный и политический деятель, глава СССР (1984-1985).



1945 Лариса Рубальская советская и российская писательница, поэтесса, переводчик.



1946 Наталья Аринбасарова, советская и российская актриса театра и кино, заслуженная артистка РСФСР.



Смотрите также сегодняшний «Камчатский метеокомментарий» на нашем сайте.



«Полуостров Камчатка» желает Вам хорошего дня и хорошего настроения!



С уважением,



Спартак ЗУРБИЛЛО, архивариус «ПК».



(Использованы материалы сайта http://www.calend.ru и не только они).



