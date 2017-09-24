Доброе утро, Камчатка!

24.09.2017 08:47:26 (GMT+12)

Доброе утро, Камчатка!

Сегодня воскресенье, 24 сентября 2017 года. По старому стилю 11 сентября.

По мусульманскому календарю — 3 мухаррама [I] 1439 г. хиджры

По еврейскому календарю — 3 тишрея 5778 года.

ЕСТЬ ПОВОД

Международный день глухих.

День машиностроителя.

Международный день караванщика.

День Государственного герба и Государственного флага Республики Крым.

День труда в Республике Казахстан.

День донора крови Кыргызстана.

24 СЕНТЯБРЯ В ИСТОРИИ

622  Мухаммед закончил свою «хиджру».

1724  Состоялось официальное открытие Парижской фондовой биржи.

1957  В городе Литтл-Рок части армии США рассеяли толпу расистски настроенных горожан, не пускавших в школу темнокожих учеников.

1957  В Барселоне состоялось открытие стадиона «Камп Ноу».

1960  В США на воду спущен первый в мире атомный авианосец.

1999  В Лондоне на Бейкер-стрит открыт памятник Шерлоку Холмсу.

РОДИЛИСЬ В ЭТОТ ДЕНЬ.

1501  Джероламо Кардано, итальянский математик, философ, врач, изобретатель карданного вала.  

1717  Хорас Уолпол, английский писатель, основатель жанра готического романа.  

1739  Григорий Потемкин, русский государственный и военный деятель, дипломат, генерал-фельдмаршал, князь.  

1896  Фрэнсис Скотт Фицджеральд, американский писатель.

1911  Константин Черненко, советский государственный и политический деятель, глава СССР (1984-1985).  

1945  Лариса Рубальская советская и российская писательница, поэтесса, переводчик.  

1946  Наталья Аринбасарова, советская и российская актриса театра и кино, заслуженная артистка РСФСР.  

Смотрите также сегодняшний «Камчатский метеокомментарий» на нашем сайте.

«Полуостров Камчатка» желает Вам хорошего дня и хорошего настроения!

С уважением,

Спартак ЗУРБИЛЛО, архивариус «ПК».

(Использованы материалы сайта http://www.calend.ru и не только они).

«Полуостров Камчатка» — ежедневная деловая интернет-газета.

Выходит с 1 июня 2005 г.

Учредитель и издатель — Искандер ХАКИМОВ.

Адрес редакции: 683031, г. Петропавловск-Камчатский, проспект Карла Маркса, дом 29/1, офис 517.

Телефон: +7 (4152) 25-22-03, e-mail: poluostrov-k@mail.ru

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