Камчатские таможенники изъяли револьвер и боеприпасы у гражданина США

23.09.2017 21:05:55 (GMT+12)

В воздушном пункте пропуска Петропавловск-Камчатский (Елизово) в зоне таможенного контроля международного сектора аэропорта г. Елизово камчатские таможенники изъяли револьвер и патроны (15 штук) у гражданина США, прибывшего рейсом из Анкориджа (США).



В ходе осуществления таможенного контроля, при проведении устного опроса, один из пассажиров сообщил, что в его багаже есть револьвер и патроны к нему. Владелец задекларировал в пассажирской таможенной декларации принадлежащие ему оружие и патроны, однако разрешительные документы на ввоз оружия и боеприпасов на таможенную территорию Евразийского экономического союза (ЕАЭС) у него отсутствовали.



Как пояснил гражданин США, он не знаком с таможенными правилами ЕАЭС, и не знал о необходимости получения разрешения (заключения) на ввоз оружия. Иностранец приехал на полуосторов на рыбалку, а принадлежащий ему револьвер и патроны взял с целью самозащиты от хищников, в частности от бурого медведя.



Таможенной (криминалистической) экспертизой было установлено, что револьвер марки Smith & Wesson Model 29 .44 Magnum является огнестрельным оружием, а револьверные патроны «.44 Magnum» калибра .44, являются боеприпасами к огнестрельному нарезному оружию.



В отношении гражданина США возбуждено дело об административном правонарушении по ст.16.3 КоАП РФ по факту несоблюдения установленных правом ЕАЭС запретов и (или) ограничений на ввоз товаров на таможенную территорию ЕАЭС или в Российскую Федерацию.



За совершённое правонарушение гражданину США грозит административный штраф с конфискацией предметов правонарушения или без таковой.



Подводя итоги летней программы регулярных авиарейсов в Японию и США, которая осуществлялась с середины июля по начало сентября, таможенными инспекторами Камчатской таможни были совершены таможенные операции и проведен таможенный контроль в отношении 28 воздушных судов, оформлено 2366 физических лиц (членов экипажа и пассажиров), пересекших таможенную границу ЕАЭС. Возбуждено одно дело об административном правонарушении по статье 16.3 КоАП РФ.



Об этом корреспонденту «ПК» сообщили в Камчатской таможне.