Камчатская таможня напоминает туристам о таможенных правилах

23.09.2017 21:05:57 (GMT+12)

Камчатская таможня сообщает об открытии на полуострове чартерной программы во Вьетнам, которая продлится с 15 октября 2017 года по март 2018 года. Камчатским таможенникам предстоит проведение таможенных операций и таможенного контроля в отношении ориентировочно 30 пассажирских авиарейсов во Вьетнам и обратно. В связи с чем, Камчатская таможня напоминает об основных правилах перемещения физическими лицами денежных средств и товаров для личного пользования через таможенную границу Евразийского экономического союза (ЕАЭС), знание которых поможет туристам избежать неприятностей во время путешествия.



Согласно действующему законодательству (Соглашение от 18 июня 2010 года между Республикой Беларусь, Республикой Казахстан и Российской Федерацией «О порядке перемещения физическими лицами товаров для личного пользования через таможенную границу Таможенного союза и совершения таможенных операций, связанных с их выпуском»), с освобождением от уплаты таможенных платежей разрешено ввозить не более 200 сигарет (50 сигар, сигарилл) или не более 250 граммов табака, либо указанные изделия в ассортименте общим весом также не превышающем 250 граммов. Также допускается ввозить не более 5 литров алкогольной продукции в расчёте на одно физическое лицо, достигшее 18-летнего возраста. При этом 3 литра ввозятся с освобождением от уплаты таможенных платежей, остальное необходимо задекларировать письменно с уплатой соответствующих налогов и пошлин. Нормы ввоза алкоголя и сигарет распространяются и на продукцию из магазинов беспошлинной торговли Duty Free – многие граждане неправомерно полагают, что это не так.



Пересекая таможенную границу, физические лица могут ввозить без уплаты таможенных платежей и налогов в багаже товары, общая стоимость которых не превышает сумму, эквивалентную 10 000 евро (если они следуют воздушным транспортом), и общий вес которых не превышает 50 килограммов. Наличные деньги и дорожные чеки свободно можно перемещать в эквиваленте до 10 000 долларов США. Перемещение более крупной суммы подлежит декларированию. Если это не сделано, турист может быть привлечен к юридической ответственности – административной и даже уголовной (при недекларировании валюты в крупном или особо крупном размере).



Существует еще ряд ограничений, которые должны знать туристы, пересекающие границу. Есть товары, запрещенные к ввозу/вывозу или для перемещения которых требуются специальные разрешительные документы. Например, это – оружие и боеприпасы, наркотические и психотропные средства, сильнодействующие лекарства, культурные ценности, охраняемая фауна и флора.



Камчатская таможня предостерегает пассажиров от приобретения на территории иностранных государств некоторых сувениров, которые на деле могут оказаться оружием, запрещенным к ввозу на таможенную территорию ЕАЭС.

Также следует обратить внимание на сувениры, которые, как правило, граждане вывозят с Камчатки. Культурное наследие является национальным достоянием, и бережно охраняется законом. Зачастую это картины местных художников, сувениры из кости животных и эксклюзивные работы камчатских ремесленников. В данном случае высока вероятность отнесения такого рода изделий к культурным ценностям, выпуск которых возможен только при наличии разрешительных документов, выданных Министерством культуры РФ. В случае отсутствия указанных документов, выпуск данных товаров с таможенной территории ЕАЭС будет запрещен.



Более подробно ознакомиться с таможенными правилами можно в таможенном органе перед прохождением таможенного контроля либо на официальном сайте Евразийской экономической комиссии (www.eurasiancommission.org).



Об этом корреспонденту «ПК» сообщили в Камчатской таможне.