Просто - о сложном

23.09.2017 21:05:58 (GMT+12)
Как правило, начинающим экспортерам товаров приходится нелегко. Как найти иностранного контрагента? Как заключить экспортный контракт? Как соблюсти требования налогового, таможенного и валютного законодательства при экспорте товаров? Ответы на эти и другие вопросы предприниматели Камчатского края, заинтересованные в поставках своей продукции за границу, смогут получить в ходе обучающего семинара.
Специалисты Российского экспортного центра, Камчатской таможни и Инспекции Федеральной налоговой службы по г. Петропавловску-Камчатскому расскажут начинающим экспортерам об этапах заключения экспортных сделок с иностранными контрагентами, об основных правилах совершения таможенных операций в отношении вывозимых товаров, о валютном регулировании экспортных внешнеэкономических сделок, об особенностях налогообложения при экспорте и многое другое.
Приглашаем принять участие в семинаре представителей организаций и всех заинтересованных лиц.
Семинар состоится 27 сентября 2017 в 15:00 в актовом зале Камчатской таможни по адресу: г. Петропавловск-Камчатский, пр-т Карла Маркса д. 35.
Подробная информация и предварительная запись по телефону 8 (4152) 218-921 (Анна Викторовна).
Об этом корреспонденту «ПК» сообщили в Камчатской таможне.
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