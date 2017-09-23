Жителям Камчатки предлагают выбрать имя для гостиничного комплекса на Култучном озере

23.09.2017 21:05:59 (GMT+12)

Жители Камчатки могут внести свой вклад в историю создания крупнейшего гостиничного комплекса в регионе, выбрав название для строящегося отеля в краевом центре на Култучном озере. Об этом сообщили организаторы конкурса.



«У жителей Камчатского края есть уникальная возможность внести свою лепту в этот масштабный проект. На сайте “имядляотеля.рф” есть специальная форма, в ней необходимо будет представить свой вариант названия отеля, и объяснить свой выбор. Кроме того, авторов лучших вариантов наименований ждут призы: 1-е место – 50 тысяч рублей, 2-е – 25 тысяч и 3-е – 15 тысяч рублей», - сообщили организаторы.



Кроме того, для участников конкурса подготовлено множество поощрительных призов.



Напомним, в конце 2018 года в центре Петропавловска-Камчатского завершится возведение нового гостинично-делового и спортивно-оздоровительного комплекса. Над его созданием трудится международная команда дизайнеров из России, Кореи и Китая. Номерной фонд отеля рассчитан на 180 номеров. Общая площадь благоустроенной территории вокруг комплекса составит 12 тысяч кв. м. На ней планируется разместить визит-центр, выставочный павильон, паркинг, спортивные площадки и места для прогулок и отдыха.

Об этом корреспонденту «ПК» сообщили в пресс-службе губернатора и Правительства Камчатского края.