На Камчатке начата реализация проекта «Бережливая поликлиника»

23.09.2017 21:05:58 (GMT+12)

Министерство здравоохранения Камчатского края приступило к реализации экспериментального проекта «Бережливая поликлиника». Его внедрение позволит оптимизировать работу учреждений и упростить процедуру записи на прием к врачу.



«Экспериментальный проект запущен Минздравом РФ в ноябре 2016 года. Пилотными городами для его реализации стали Ярославль, Калининград и Севастополь. В 2017 году подключились Хабаровский край и Сахалинская область. Проект, который реализуется с участием госкорпорации «Росатом», призван убрать ненужное хождение по кабинетам, оптимизировать работу регистратуры, врачей и лаборатории. Основная его цель – минимизировать время нахождения пациента в поликлинике и сделать пребывание в медучреждении более комфортным. Камчатский край не был официально включен в число участников пилотного проекта. Однако идея настолько правильная и актуальная, что мы решили реализовывать ее своими силами. Безусловно, проблемы в этой области копились годами, и в один момент изменить ситуацию вряд ли удастся. Но цель поставлена, и мы будем работать над этим», - рассказала министр здравоохранения Камчатского края Татьяна Лемешко.



В Камчатском крае «Бережливая поликлиника» будет внедряться в три этапа. На первом подготовлены все необходимые нормативные правовые акты, финансово-экономическое обоснование проводимых мероприятий. В медицинских учреждениях уже ведется работа по оформлению информации на стендах, в том числе размещение актуальных данных о расписании приема специалистов. Организуется работа мониторов с видеороликами о формировании здорового образа жизни и профилактике заболеваний.



«В рамках реализации подпроекта "Вежливая регистратура" вводятся современные технологии записи пациентов, организуется работа сall-центров. Для регистраторов мы планируем открыть на базе Камчатского медицинского колледжа курсы повышения квалификации. Это повысит оперативность работы регистратур наших учреждений, сделает пребывание пациентов в поликлиниках комфортным», - отметила Татьяна Лемешко.



Она добавила, что в настоящее время регистратуры с электронной очередью уже оборудованы в двух учреждениях здравоохранения: в поликлинике №3 Петропавловска-Камчатского, в Центре медицинской профилактики. С 1 октября начнет работать электронная система управления очередью в Детской поликлинике №1.



После того, как будет отлажена работа сall-центров, электронных систем управления очередью и регистраторы пройдут курсы повышения квалификации, время записи к врачу должно сократиться в пять раз.



«На втором этапе, который продлится до конца этого года, акцент будет сделан на формировании потоков пациентов, - сказала Татьяна Лемешко. – Также будет вестись работа по оптимизации рабочего пространства в кабинетах и лабораториях, распределению обязанностей между врачами-специалистами и медицинскими сестрами амбулаторного приема».



Третий этап рассчитан на более долгосрочную перспективу. До конца 2018 года планируется реорганизация и реконструкция регистратур в медицинских учреждениях, оптимизация размещения кабинетов специалистов с целью обеспечения доступности, разделение потоков пациентов, проходящих лечение и пациентов, находящихся в поликлинике в профилактических целях.



Предполагается, что после полного внедрения «Бережливой поликлиники» время, проведенное пациентом в медицинском учреждении, сократится в несколько раз.



Об этом корреспонденту «ПК» сообщили в пресс-службе губернатора и Правительства Камчатского края.