Сергей Хабаров поздравил сотрудников Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН с 55-летием учреждения

23.09.2017 21:05:58 (GMT+12)

Заместитель Председателя Правительства Камчатского края Сергей Хабаров поздравил коллектив Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН с 55-летним юбилеем учреждения. Торжественное собрание по этому поводу прошло 21 сентября, в актовом зале специализированного научного института вулканологии.



«Уважаемые сотрудники и ветераны института, от имени Губернатора Камчатского края Владимира Илюхина и от меня лично примите самые искренние и сердечные поздравления с этим замечательным праздником, - обратился к присутствующим Сергей Хабаров. – В России нет учреждений подобных вашему. Более того, вы являетесь сотрудниками крупнейшего научного института мира, ведущего исследования по вулканологии и сейсмологии. Ваш труд уникален. Вы изучаете зону активного вулканизма, прогнозируете извержения и цунами, что очень важно для нас в деле предупреждения чрезвычайных ситуаций. Не ошибусь, если скажу, что ваша профессия – одна из самых значимых и уважаемых профессий для каждого жителя нашего региона. От вашей эффективной работы во многом зависит наше благополучие и безопасность. Все достижения института – заслуга его сотрудников. Спасибо за ваш самоотверженный и добросовестный труд, а также преданность избранному делу. С праздником!»



В рамках собрания Сергей Хабаров вручил работникам предприятия государственные награды Камчатского края. Также со словами поздравлений к присутствующим обратилась депутат Законодательного собрания Камчатского края Светлана Галянт, заместитель Главы администрации ПКГО Олег Козин и депутат Городской Думы ПКГО Анатолий Наумов.



После торжественной части участники заседания заслушали несколько докладов, посвящённых работе научного учреждения и анализу текущей геофизической обстановки.



Стоит отметить, что 2-7 октября в краевом центре Камчатки состоится VI научно-техническая конференция «Проблемы комплексного геофизического мониторинга Дальнего Востока России». Ожидается, что в ней примут участие ведущие учёные и специалисты в области «Науки о Земле», работающие как на Камчатке, так и в других регионах России. В течение 5 дней они смогут обменяться мнениями о современном состоянии дел в областях геодинамики.



Справка:



Институт вулканологии и сейсмологии ДВО РАН изучает вулканизм и связанные с ним геологические, геофизические, геотермальные и геохимические процессы. Сотрудники учреждения ведут научные разработки в области прогнозирования извержений и землетрясений, исследуют механизм вулканической деятельности, сейсмичность, тектонику, геодинамику, а также строение и эволюцию зон вулканизма.



В состав института входит 14 научных подразделений, информационно-вычислительный центр, научная библиотека, аналитический центр, научный музей, отдел международных связей и сеть научных стационаров и полевых баз по территории Камчатского края.



В настоящее время учреждение возглавляет академик РАН Евгений Гордеев. Под его руководством работает 275 человек, среди которых 126 научных сотрудников, 43 кандидата наук , 17 докторов наук и 2 академика РАН.



Об этом корреспонденту «ПК» сообщили в пресс-службе губернатора и Правительства Камчатского края.