До конца года на Камчатке запустят в работу новую золотоизвлекательную фабрику

23.09.2017 21:05:58 (GMT+12)

Новую модульную фабрику запустят в работу до конца года на Озерновском золоторудном месторождении. Монтаж современной технологической линии мощностью до 100 тысяч тонн руды в год станет первым этапом реализации крупного инвестиционного проекта по строительству на Камчатке нового горно-металлургического комбината.



Накануне Губернатор края Владимир Илюхин провёл в Усть-Камчатском районе рабочее совещание по вопросам реализации проекта. В ходе поездки глава региона проверил ход работ по созданию транспортной инфраструктуры, необходимой для создания ГМК. Вместе с генеральным директором компании-инвестора (АО «СиГМА») Дмитрием Филичкиным он осмотрел новую дорогу, строительство которой осуществляется при поддержке средств федерального бюджета.



«Это, действительно, одно из крупнейших золоторудных месторождений, разведанных на Камчатке. Но для того, чтобы приступить к его полноценной эксплуатации, необходимо проложить дорогу для доставки необходимых грузов. Как инициатору инвестпроекта на строительство 62-километровой дороги компании выделено 758 млн рублей из федерального бюджета. Значительные средства в создание транспортной инфраструктуры вкладывают и акционеры. Общая стоимость работ превышает 1 млрд рублей. Фабрика будет достаточно мощной, думаю, что у проекта хорошее будущее», - отметил Владимир Илюхин.



В настоящее время отсыпка полотна новой автодороги выполнена на 80%, завершены основные работы по строительству 5 мостовых переходов. Поскольку отдельные участки дороги проходят по болотистой местности, для обеспечения её устойчивости приняты дополнительные меры по усилению конструкции земполотна, в том числе за счёт использования геосинтетических материалов.



В силу объективных причин инвестору пришлось сместить сроки ввода дороги в эксплуатацию. На графике строительства сказалась непростая паводковая ситуация в районе, а также вводимые ограничения на производство работ со стороны Министерства обороны РФ: месторождение граничит с полигоном «Кура». В текущем году в общей сложности запрет на проведение работ со стороны военных действовал порядка 130 суток. Тем не менее, в ноябре проезд будет достроен и инвестор приступит к монтажу мобильной фабрики.



«Большое месторождение, большой объект - все заинтересованы быстрей запустить его в работу. Монтаж технологической линии начнем через месяц, в этом году запустим первый этап, и Камчатский край получит дополнительного недрапользователя. В целом, на месторождении будет создано как минимум 700 высокооплачиваемых рабочих мест. А это и налоги, и отчисления, и социальные блага, это, в конце концов, золотовалютные резервы нашей страны, - сказал Дмитрий Филичкин. – Проектная мощность производства 1-й очереди ГМК - до 250 тыс. тонн руды в год, но на первом этапе поставим 100-тысячную модульную установку, которая монтируется очень быстро. Сейчас готовятся проекты на доразведку месторождения, по итогам которой будут приниматься проектные решения по дальнейшему его освоению».



Дмитрий Филичкин добавил, что в ближайшее время компания намерена заключить соглашение о коммерческом кредите с Банком России. Привлечённые средства позволят ускорить темпы реализации проекта по строительству ГМК. Планируется, что с реализацией следующего этапа, к концу 2018 года мощность производства на Озерновском месторождении составит 250 тонн с возможностью увеличения до 400 тонн.



Владимир Илюхин отметил, что добыча драгоценных металлов является одним из наиболее перспективных направлений развития горнодобывающей отрасли и экономики Камчатского края.



«По тем данным, которые мы получаем от наших горнодобывающих компаний, через 5-7 лет добыча золота составит 12 тонн в год. Это для нас очень хорошая цифра. Сегодня добываем 6 тонн. Если Озерновский ГМК заработает на полную мощность, будем иметь такую же цифру плюсом. Помимо того, у нас планируется строительство Бараньевского горнодобывающего предприятия, ведутся работы на месторождении Кумроч. Горнорудный сектор на Камчатке развивается активно, он востребован. И очень важно, что используя новые технологии, золотодобываешие компании щепетильно относятся к окружающей среде», - сказал Владимир Илюхин.



Он отметил, что активное освоение минерально-сырьевых ресурсов имеет важное значение для экономики края.



«Чем больше таких производств будет на Камчатке, тем сильней будет экономика края – за счёт создания новых рабочих мест, за счёт налоговых поступлений и платежей, которые вносятся предприятиями в бюджет», - добавил Владимир Илюхин.



Об этом корреспонденту «ПК» сообщили в пресс-службе губернатора и Правительства Камчатского края.