Срочно в номер: вулкан Карымский на Камчатке выбросил пепел, шлейф распространился в Кроноцкий залив

23.09.2017 15:20:42 (GMT+12)

Пепловый выброс зафиксирован на вулкане Карымский в Камчатском крае, шлейф распространился на 15 км в Кроноцкий залив. Об этом в субботу сообщило главное управление МЧС по региону.



"Утром 23 сентября 2017 года, по визуальным данным Камчатской группы реагирования на вулканические извержения (KVERT), на вулкане Карымский зафиксирован пепловый выброс, на высоту до 2000 метров. Высота вулкана 1486 метров. С учетом направления ветра пепловый шлейф распространился на 15 километров в юго-восточном направлении от вулкана в Кроноцкий залив", - уточнили в пресс-службе управления.



В ведомстве добавили, что населенных пунктов на пути распространения пеплового шлейфа нет, выпадения пепла в населенных пунктах Камчатского края не зафиксировано. Туристических групп в районе вулкана не зарегистрировано, туры в районе вулкана рекомендовано не организовывать. Вулкану присвоен "оранжевый" код авиационной опасности.



Карымский - один из самых активных вулканов в Камчатском крае, в пределах Восточного хребта. Относится к стратовулканам. Абсолютная высота 1468 м, вершина - правильный усеченный конус. Кратер постоянно выделяет горячие газы. За последние 200 лет за ним числится свыше 20 извержений, отличавшихся умеренной и высокой взрывной активностью.



(ТАСС).