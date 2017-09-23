Срочно в номер: в акватории Камчатского залива на глубине 10 километров произошло землетрясение

23.09.2017 15:17:56 (GMT+12)
Неощущаемое землетрясение произошло в субботу утром в акватории Камчатского залива, в 143 км от поселка Усть- Камчатск. Об этом сообщило главное управление МЧС по Камчатскому краю.
"Землетрясение произошло в точке с координатами 55 градусов северной широты, 163 градуса 19 минут восточной долготы, на глубине 10 километров. Магнитуда сейсмособытия составила 4,4. Эпицентр землетрясения находился в акватории Камчатского залива на расстоянии 143 километров юго- восточнее поселка Усть-Камчатск Усть-Камчатского района, до береговой линии - 58 километров", - уточнили в пресс-службе ведомства.
Представители МЧС добавили, что в населенных пунктах края сейсмособытие не ощущалось, звонков от местных жителей в диспетчерскую службу на поступало.
(ТАСС).
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