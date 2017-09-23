В Коряках сегодня

23.09.2017 11:26:46 (GMT+12)

В Коряках сегодня: вот и настали по-настоящему хорошие солнечно-теплые выходные, и только прохладный слабый западный ветер напоминает, что это уже обманчивое тепло.



Всем хороших и позитивных выходных!



Фото: Максим БОДА.