Камчатский метеокомментарий, 23 сентября (266/99)

23.09.2017 09:41:56 (GMT+12)
В 9.30 в Петропавловске-Камчатском было +9°C, малооблачно, местами туман, ветер западный, северо-западный, 4 м/с, атмосферное давление: 749 мм рт. ст., относительная влажность: 82%.
Предварительный прогноз:
День: +13°С, ясно, без осадков.
Вечер: +15°С, малооблачно, без осадков.
Геомагнитная обстановка: 9 — 21 час — небольшие возмущения; 21 — 24 часа — нет заметных возмущений.
Долгота светового дня: 12’10’’ (-4”).
Луна: 12% растущая.
В этот день, 23 сентября, в Петропавловске-Камчатском самая теплая погода, +19, была в 1930 г. Самая холодная погода, 0, была в 1902 г.
23 сентября - Петр и Павел-рябинники.
Петр и Павел-рябинники. На Руси два дня Петра и Павла — большой да малый, летний да осенний. Разрешалось с Петрова дня летнего есть землянику и другую ягоду, а с осеннего Петра-Павла рвать рябину, делающуюся с этого дня менее горькою из-за первых утренников — заморозков. Осенний Петр-Павел рябинник, рябина гроздна — зима морозна. В этот день срывали ягоды рябины и кистями вешали под крышу, чтобы провяла, сахару понабрала. Часть рябины предусмотрительно оставляли на кусте — дроздам-рябинникам, снегирям-краснозобам и всякой другой птице.
Про сбор рябины у народа и песенка сложена: "Выдем на долинку, сядем под рябинку — хорошо цветет!"
Еще приметили: "Если рябины в лесу много — осень дождливая, если же мало — сухая", "Много ягод на рябине предвещает строгую зиму, посему и заготавливают тогда рябинный квас, слабительный и прохладительный, предсказывая на зиму воспалительные болезни, неразлучные со строгою зимою".
Всегда Ваш,
Валерий КРЫЛОВ,
метеокомментатор «ПК».
На снимке: Камчатка (вид из космоса), 23 сентября, 9.15 (кмч).
Подготовлено при поддержке проекта «Эпицентр».
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«Полуостров Камчатка» — ежедневная деловая интернет-газета.
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