Доброе утро, Камчатка!

23.09.2017 08:17:48 (GMT+12)

Сегодня суббота, 23 сентября 2017 года. По старому стилю 10 сентября.



Суббота пред Воздвижением. Мцц. Минодоры, Митродоры и Нимфодоры (305–311).



Прп. Павла Послушливого, Печерского, в Дальних пещерах (XIII–XIV). Прп. кн. Андрея, в иночестве Иоасафа, Спасокубенского (1453). Апп. от 70-ти Апеллия, Лукия и Климента (I). Мч. Варипсава (II). Блгв. царицы Греческой Пульхерии (453). Свтт. Петра и Павла, епископов Никейских (IX). Собор Липецких святых.



Сщмчч. Исмаила Кудрявцева, Евгения Попова, Иоанна Попова, Константина Колпецкого, Петра Григорьева, Василия Максимова, Глеба Апухтина, Василия Малинина, Иоанна Софронова, Петра Юркова, Николая Павлинова, Палладия Попова пресвитеров, прмчч. Мелетия Федюнева и Гавриила Яцика, мч. Симеона Туркина, мц. Татианы Гримблит (1937); сщмч. Уара, еп. Липецкого (1938).



По мусульманскому календарю — 3 мухаррама [I] 1439 г. хиджры



По еврейскому календарю — 3 тишрея 5778 года.



ЕСТЬ ПОВОД



День государственного языка в Кыргызстане.



День осеннего равноденствия в Японии.



Национальный день охотничества и рыболовства в США.



23 СЕНТЯБРЯ В ИСТОРИИ



1848 День рождения жевательной резинки.



1932 Издан декрет «Об объединении частей арабского королевства», по которому государство стало называться Королевством Саудовская Аравия.



1939 На Всемирной ярмарке в Нью-Йорке заложена «Капсула времени».



РОДИЛИСЬ В ЭТОТ ДЕНЬ.



1902 Надежда Кошеверова, советский кинорежиссер, заслуженный деятель искусств РСФСР.



1916 Альдо Моро, итальянский государственный и политический деятель.



1920 Людмила Крутикова-Абрамова, советский и российский писатель, литературный критик, общественный деятель.



1938 Роми Шнайдер, австрийская киноактриса, звезда австрийского, немецкого и французского кино.



1943 Хулио Иглесиас, испанский певец.



Смотрите также сегодняшний «Камчатский метеокомментарий» на нашем сайте.



«Полуостров Камчатка» желает Вам хорошего дня и хорошего настроения!



С уважением,



Спартак ЗУРБИЛЛО, архивариус «ПК».



(Использованы материалы сайта http://www.calend.ru и не только они).



