Камчатка, 22 сентября: итоги дня

22.09.2017 18:54:52 (GMT+12)

●ИА «Камчатка-Информ» https://kamchatinfo.com/



На Камчатке зрителям с ограниченными возможностями здоровья устроят спецпоказ «Золушки».



Новая камчатская колбасная продукция вызвала ажиотаж на ярмарке.



Жителям Камчатки предлагают за деньги выбрать имя для нового отеля.



На Камчатке пройдут «Большие гонки».



На Камчатке изъяли наркотик, спрятанный в подъезде жилого дома.



«Временная» привокзальная площадь в Петропавловске-Камчатском превратилась в озеро.



На Камчатке столкнулись КамАЗ и грейдер, пострадал один из водителей.



Для продвижения ТОР и СПВ на Камчатке создан отдельный орган власти.



На Камчатке на лекарства для 135 тяжелобольных затрачено почти 40 миллионов рублей.



С револьвером на медведя: У туриста из США на Камчатке изъяли Magnum и патроны.



В начальных классах школ Петропавловска отменены занятия.



●ИА «Кам 24» https://www.kam24.ru/



Власти Камчатки обещают в пять раз сократить время записи на прием к врачам.



Минобороны обнародовало видео запуска ракеты «Ярс» на камчатский полигон Кура.



Камчатцам предлагают придумать название для отеля на берегу Култучного озера.



Эксперты: алкоголь и табак на Камчатке популярнее беговой дорожки.



Из-за сбоя в работе почты жители Петропавловска не могли получать посылки.



На севере Камчатки построят рыбзавод за 505 миллионов рублей.



Житель Камчатки помог полицейским найти тайник с наркотиками.



Житель Петропавловска, поймавший нарушителя на выборах, получит 100 тысяч рублей.



Житель Камчатки пострадал в аварии с участием «КамАЗа» и грейдера.



Для защиты от медведей турист из США провез на Камчатку «Магнум» с патронами.



Синоптики: выходные в Петропавловске будут пасмурными и сырыми.



На лекарства для тяжело больных камчатцев ушло почти 40 миллионов рублей.

В начальных классах школ Петропавловска отменили занятия первой смены.



Юных музыкантов Камчатки приглашают к участию в конкурсе «Волшебство Звука».



●ИА «Камчатка» http://www.pressa41.ru/



На Камчатке в этом году запустят в работу новую золотоизвлекательную фабрику. На строительство 62-километровой дороги к месторождению выделено 758 миллионов рублей из федерального бюджета.



Бдительный гражданин помог камчатской полиции найти тайник с наркотиками. В подъезде одного из домов на улице Дальней в Петропавловске обнаружили «синтетику».



Серию путеводителей «Лицом к солнцу» признали лучшей на международном форуме по туризму. В неё входит первый в мире подробный путеводитель по Камчатке.



Имя гостиничного комплекса у Култучного озера выберут жители Камчатки. Авторы лучших вариантов наименований получат денежные призы.



Сотрудники института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН отпраздновали 55-летие учреждения. От имени правительства Камчатского края ученых поздравил Сергей Хабаров.



«Бережливая поликлиника»: На Камчатке начата реализация экспериментального проекта. Он позволит упростить процедуру записи на прием к врачу.



В Петропавловске с крыши упал мужчина. Он госпитализирован с подозрением на перелом позвоночника.



Одиннадцать педагогов Петропавловска — лауреаты премии имени Новограбленова. Церемония награждения состоится 3 октября.



На Камчатке водитель «КАМАЗа» плохо закрепил груз и разбил боковое зеркало грейдера. Осколки попали в глаза находившемуся за рулём грейдера мужчине.

