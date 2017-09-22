Наградили достойных

22.09.2017 17:52:42 (GMT+12)
Сегодня на утреннем совещании полковник полиции Юрий Завьялов наградил почетной грамотой начальника отделения по розыску лиц отдела уголовного розыска УМВД России по г. Петропавловску-Камчатскому майора полиции Римантаса Поджуса, объявил благодарность командиру Камчатской краевой общественной организации «Добровольный Поисковый Отряд» Раулю Мамедову, а также координатору добровольцев Владимиру Бейбулатову.
В результате грамотно спланированного и проведенного полицейскими комплекса оперативно-розыскных мероприятий, а также активному участию и проявленной настойчивости представителей поискового отряда, удалось найти тело без вести пропавшей в прошлом году женщины, а также в кратчайшие сроки установить и задержать подозреваемого в убийстве.
Почетной грамотой также награжден старший инспектор-кинолог ЦКС УМВД России по Камчатскому краю капитан полиции Дмитрий Космачев. В сентябре этого года, в ходе работы на месте преступления, в гараже, где была совершена кража, его служебно-розыскная собака по кличке Аргус успешно взяла след. Она нашла в лесном массиве часть похищенного имущества, а затем привела полицейских на СТО, где стражи правопорядка задержали злоумышленников, которые, безуспешно пытались сбить служебную собаку со следа (сожгли свою одежду и рассыпали на месте происшествия красный перец).
Кроме того, Юрий Завьялов вручил первые офицерские погоны начинающим свою службу в органах внутренних дел полицейским. Он пожелал коллегам успехов в службе, удачи, а также брать пример с награжденных старших товарищей.
Отдельно поблагодарив представителей общественности за неоценимую помощь, активную гражданскую позицию, полковник полиции выразил надежду, что тесное взаимодействие между правоохранителями и «Добровольным Поисковым Отрядом» будет продолжено.
Об этом корреспонденту "ПК" сообщили в пресс-службе УМВД России по Камчатскому краю
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