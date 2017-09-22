Спугнул наркокурьера

22.09.2017 17:49:44 (GMT+12)

Житель одного из домов по ул. Дальней позвонил в дежурную часть полиции Петропавловска-Камчатского и сообщил о подозрительном мужчине в своем подъезде. Гражданин пояснил, что услышал шорох на лестничной площадке, вышел из квартиры и увидел мужчину, который что-то прятал под подоконником в подъезде. На вопрос, что он тут делает, незнакомец бросился бежать.



При осмотре места происшествия сотрудники управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Камчатскому краю обнаружили полимерный пакетик с порошком белого цвета. Согласно результатам исследования, проведенного специалистами экспертно-криминалистического центра краевого Управления МВД, изъятое вещество является синтетическим наркотиком общим весом 0,98 грамма (крупный размер).



Полиция призывает граждан не оставаться равнодушными. Если вы случайно обнаружили подобный тайник или стали свидетелем его закладки, обязательно сообщите об этом в правоохранительные органы. Не берите подозрительный пакет в руки и постарайтесь запомнить приметы всех подозрительных лиц, которые могут быть причастны к преступлению.



Сообщить о фактах употребления или распространения наркотиков можно круглосуточно по телефону 8 (4152) 27-11-02 (дежурная часть УМВД России по Камчатскому краю) или по «Телефону доверия» 8 (4152) 42-53-53.



Об этом корреспонденту "ПК" сообщили в пресс-службе УМВД России по Камчатскому краю

