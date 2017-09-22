Заинтересованным инвесторам на конференции Russia Hotel & Tourism Investment представят камчатские проекты

22.09.2017 14:04:11 (GMT+12)
АО «Корпорация развития Камчатки» готовится к участию в конференции Russia Hotel & Tourism Investment. Она пройдет 24 октября в Москве.
Как сообщил генеральный директор КРКК Николай Пегин, на ней ожидаются выступления экспертов, погруженных в проблемы гостиничной и туристической сфер. Участники конференции от лидеров отрасли получат актуальную информацию о тенденциях развития рынка, обзор инвестиций в отельный сервис. Гостей форума приглашают к дискуссии в профессиональном кругу по всему спектру отраслевой тематики.
Одно из закрытых совещаний в прямой постановке готовится рассматривать проблемы нашего региона. В ходе дискуссии, имеющей рабочее название «Трансформирование лучших отечественных направлений из Сочи на Камчатку и Алтай», предстоит рассмотреть пути переориентации внутренних российских туристических потоков с традиционных южных направлений на Сибирь и Дальний Восток. Представитель КРКК намерен стать одним из спикеров закрытого совещания.
Николай Пегин также сообщил, что дополнительный интерес института развития региона к участию в форуме создает желание российских и зарубежных инвесторов, реально заинтересованных во вложениях, стать гостями конференции.
Их вниманию КРКК намерена предложить несколько сопровождаемых Корпорацией проектов в гостиничной и туристско-рекреационных отраслях. Среди них концепции, предложенные ООО «Тулуач», ООО «Вест Вуд», ООО «Терра Инкогнито» и другими компаниями.
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